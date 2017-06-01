Прокуратура оскаржила амністію злочинця

21 березня 2017 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці задоволено клопотання адвоката про застосування Закону України «Про амністію у 2014 році» до 54-річного уродженця с. Чудей Сторожинецького району, якого у червні 2014 року було засуджено за ч.2, ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України (підроблення документів та шахрайство) до 3 років позбавлення волі - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Суд мотивував своє рішення тим, що згідно з наданими виконкомом Чудейської сільської ради Сторожинецького району довідками, у засудженого на утриманні перебуває 70-річна мати, а він є єдиним годувальником останньої так як інші діти перебувають за межами України.
Однак, Чернівецька місцева прокуратура засумнівалась у легітимності вказаного рішення та подала апеляційну скаргу у зв’язку з необґрунтованістю та неповнотою судового розгляду.
Прокуратура ще раз витребувала довідки з Чудейської сільської ради Сторожинецького району, та встановила, що разом з 70-річною матір’ю проживає інший син, а засуджений у зазначеному селі взагалі не прописаний і не проживає, а отже під Закон України «Про амністію у 2014 році» не підпадає.
Дослідивши всі обставини справи, Апеляційний суд Чернівецької області прийняв доводи прокурора, та скасував ухвалу суду першої інстанції.