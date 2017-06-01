Триває досудове розслідування. Поліцейськими призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин даної події.
Трагічна аварія сталася 1 червня пізно ввечері у Чернівцях. О 22.00 вулицею Винниченка рухалась автівка «БМВ» на іноземній реєстрації під керуванням 34-річного місцевого жителя. В подальшому водій допустив наїзд на пішохода, котрий переходив проїзджу частину - повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
60-річний потерпілий, отримавши численні травми, помер одразу на місці події.
Попередньо медичне освідчення на стан алкогольного сп’яніння показало, що водій був тверезий.
За фактом вказаної дорожньо-транспортної пригоди поліцією відкрито кримінальні провадження за частиною 2 статтею 286 (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.