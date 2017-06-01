У селі Верхні Петрівці згоріла тонна сіна

За інформацією прес-служби Управління ДСНС України у Чернівецькій області сьогодні, 2 червня, о 05:21 год. на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у господарській будівлі у селі Верхні Петрівці Сторожинецького району.
Зважаючи на час виникнення пожежі та те, що у господарстві ніхто не проживав, пожежу виявили сусіди вже тоді, коли вогнем було охоплено значну площу будівлі. За викликом на місце події прибули рятувальники державної пожежно-рятувальної частини № 12 міста Сторожинець та місцеві пожежні команди сіл Нижні Петрівці та Верхні Петрівці.
Вогнеборці ліквідували пожежу у тих межах, в яких застали її на момент прибуття, на площі 120 кв.м.
У ході ліквідації пожежі надзвичайники попередили перекидання полум’я на поруч розташовані житловий будинок і літню кухню, врятувавши ці будівлі від вогню.
У результаті пожежі знищено частково покрівлю господарської будівлі, 1 тонну сіна. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.