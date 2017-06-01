Буковинець на городі виявив артснаряд 152мм калібру

31 травня у селі Рідківці Новоселицького району на присадибній ділянці під час проведення земельних робіт місцевий мешканець виявив підозрілий предмет, ззовні схожий на вибухонебезпечний. Прибувши на місце події, фахівці групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Чернівецькій області встановили, що знайденим предметом є артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Першої світової війни - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Піротехніки вилучили боєприпас та знищили його у встановленому порядку.
Всього від початку року на території Чернівецької області піротехніками було виявлено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів часів минулих Світових воєн. Управління ДСНС України у Чернівецькій області застерігає буковинців: для запобігання загибелі чи травмування людей при виявленні підозрілих предметів обов'язкового дотримуйтесь правил безпеки. У жодному випадку не торкайтеся підозрілих предметів, місце виявлення обгородіть підручними засобами та після цього відразу повідомте про знахідку за номерами 101 або 102. Запам’ятайте, що правильні дії при виявленні вибухонебезпечних предметів допоможуть Вам зберегти своє життя та здоров’я.