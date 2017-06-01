Картини чернівецького пейзажиста прикрасили стіни Генерального консульства Румунії в Чернівцях

Нещодавно живописні роботи чернівецького художника-пейзажиста Олександра Приходнюка прикрасили стіни Генерального консульства Румунії в Чернівцях. Виставка триватиме до 10 червня.
Олександр Якович Приходнюк - член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений майстер народної творчості України, лауреат обласної літературно-мистецької премії ім. С. Воробкевича, заступник голови Чернівецького осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Народився митець на Хмельниччині в смт. Базалія Теофіпольського району. Брат матері Іван Якович та його син Георгій Іванович були професійними художниками. До того ж, по сусідству жили художники Юрій Заболотний та Іван Даниленко, які й спрямовували схильність Олександра до малювання.
Найповніше виявилась творча індивідуальність Олександра Приходнюка у жанрі пейзажу – його надихає різномаїття природи рідного краю. Олександр Якович будує простір чітко вираженими об'ємними планами, у його картинах багато ліризму, поезії, тепла.
Творчий доробок майстра становить понад 3000 полотен. Його роботи прикрашають державні установи, банки, офіси, посольства, зберігаються в Чернівецькому художньому музеї, приватних колекціях любителів живопису у багатьох містах України, країн СНД, а також в Австрії, Ізраїлі, Італії, Канаді, Німеччині, Польщі, Румунії, США, Японії.
Олександр Якович - член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений майстер народної творчості України, лауреат обласної літературно-мистецької премії ім. С. Воробкевича, заступник голови Чернівецького осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
Цьогоріч рішенням художньо-методичної ради Учбово-методичного центру культури Буковини майстер народного малярства Олександр Приходнюк став лауреатом обласної рейтингової культурно-мистецької програми у номінації «Кращий народний майстер» та був занесений до галереї пошани.
Елла МАДЕЙ