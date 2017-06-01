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Новини
14:02
02 червня

Можливості Он-лайн будинку юстиції для бажаючих зареєструвати громадську організацію

12:56
02 червня

Буковинець на городі виявив артснаряд 152мм калібру

11:20
02 червня

Буковинець став кращим юним кінологом України

11:14
02 червня

Буковинські поліцейські відшукали неповнолітнього

11:13
02 червня

Завершено досудове розслідування за фактом одержання хабара директором ліцею

11:12
02 червня

Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у квітні 2017 року

11:10
02 червня

Поліцейські затримали групу «домушників»

15:29
01 червня

Кишенькові шахраї посилили свою злочинну діяльність у Чернівецькій області

14:33
01 червня

Чернівецька митниця ДФС: до держбюджету перераховано понад 197 мільйонів гривень

13:56
01 червня

Прикордонники на Буковині не допустили незаконне вивезення дитини за кордон

13:53
01 червня

Всеукраїнський фітнес-тур «Живи танцюючи» відвідає Чернівці

13:10
01 червня

У Рідківцях піротехніки знищили артснаряд часів Першої світової війни

12:59
01 червня

На Буковині обмежено рух великовагового транспорту

12:15
01 червня

На офіційному веб-порталі ДФС України працює «Реєстр платників єдиного податку»

12:14
01 червня

Продати помешкання, яким володіли понад 3 роки, можна без податків

12:13
01 червня

Податковий внесок чернівчан – 832,6 млн. грн.

11:09
01 червня

Нові можливості електронних сервісів ДФС

11:08
01 червня

Торгівля технічно складними побутовими товарами без касового апарата може коштувати 100% вартості проданих товарів

11:04
01 червня

На захист держави чернівчани перерахували майже 34 мільйони військового збору

10:34
01 червня

Місто дитячих мрій запрошує юних чернівчан

10:27
01 червня

Частина Чернівців сьогодні без води

17:40
31 травня

У Чернівцях подискутували про роботу парламентських партій із виборцями в регіоні

16:58
31 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у квітні 2017 року

16:50
31 травня

Лісгоспи Путильщини успішно завершили весняну лісокультурну кампанію

16:07
31 травня

Чернівцями курсуватиме "Дитячий експрес"

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Ігор Буркут, політолог:

ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА? ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Хто в Чернівцях отримує земельні ділянки Хто в Чернівцях отримує земельні ділянкиЗемля у місті — на вагу золота. Тих, хто її прагне або кому передбачено законом, - море. Однак саме місто і його землі не гумові. Чернівецькій же міській раді вдалося протягом двох років (2015-2016) роздати земельні ділянки різного призначення 2286 громадянам. Левова частка там - учасники бойових дій.

Черговики з цієї кількості — це лише сота частка.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.
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Що, Де, Коли
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00
7 червня о 11:30
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні.
Програма заходу:
7 червня об 11:30
У Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Участь у заході візьме заступник міністра охорони здоров"я, Олександр Лінчевський.


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Буковинець став кращим юним кінологом України

Сьогодні, 11:20 / Коментарів: 0
Буковинець став кращим юним кінологом України Представники Буковини вперше взяли участь у відкритому Чемпіонаті з багатоборства зі службовими собаками «Юний кінолог». Дебют завершився перемогою.

Чемпіонат з багатоборства зі службовими собаками «Юний кінолог» відбувся у Сумах під патронатом Національної поліції. У змаганнях взяли участь 16 команд з різних областей України. Тридцять шість юних кінологів упродовж двох днів демонстрували навички своїх улюбленців.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Чотирилапі учасники змагань долали смугу перешкод, показували курс слухняності та захисну службу. 11-річний буковинець Дмитро Андрусяк набрав найбільшу кількість балів у загальному заліку та став переможцем Чемпіонату.

Зі змагань Дмитрик привіз також дипломи за 5-те місце у подоланні смуги перешкод і 4-те – у захисній службі. А в завданні по вибірці речі його вівчарка Вега показала найкращий результат серед усіх учасників.

«Дмитро готувався до змагань на базі нашого питомника упродовж трьох місяців, – розповідає начальник кінологічного центру ГУНП в Чернівецькій області Василь Кречуняк. – Хлопчик дуже здібний і завжди прислухається до порад старших наставників».

Батько Дмитрика працює в кінологічній службі вже 9 років. Діма – найменший з трьох синів у сім’ї Миколи Тодоровича. Чоловік пишається своїм маленьким переможцем. Каже: син дуже швидко все уловлює. А дресирування собаки ще й допомагає хлопчикові у навчанні. Щоб більше часу приділити тренуванню Веги, Дмитрик намагається якомога швидше виконати домашні завдання і впоратися з домашніми обов’язками.

Кінологи Нацполіції сподіваються, що учасники змагань в подальшому прийдуть працювати до кінологічної служби. Принаймні у Чернівцях для юного кінолога готові створити всі умови, щоб хлопчик і надалі відточував свої дресирувальні навички.
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