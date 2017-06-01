Буковинець став кращим юним кінологом України

Представники Буковини вперше взяли участь у відкритому Чемпіонаті з багатоборства зі службовими собаками «Юний кінолог». Дебют завершився перемогою.
Чемпіонат з багатоборства зі службовими собаками «Юний кінолог» відбувся у Сумах під патронатом Національної поліції. У змаганнях взяли участь 16 команд з різних областей України. Тридцять шість юних кінологів упродовж двох днів демонстрували навички своїх улюбленців.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Чотирилапі учасники змагань долали смугу перешкод, показували курс слухняності та захисну службу. 11-річний буковинець Дмитро Андрусяк набрав найбільшу кількість балів у загальному заліку та став переможцем Чемпіонату.
Зі змагань Дмитрик привіз також дипломи за 5-те місце у подоланні смуги перешкод і 4-те – у захисній службі. А в завданні по вибірці речі його вівчарка Вега показала найкращий результат серед усіх учасників.
«Дмитро готувався до змагань на базі нашого питомника упродовж трьох місяців, – розповідає начальник кінологічного центру ГУНП в Чернівецькій області Василь Кречуняк. – Хлопчик дуже здібний і завжди прислухається до порад старших наставників».
Батько Дмитрика працює в кінологічній службі вже 9 років. Діма – найменший з трьох синів у сім’ї Миколи Тодоровича. Чоловік пишається своїм маленьким переможцем. Каже: син дуже швидко все уловлює. А дресирування собаки ще й допомагає хлопчикові у навчанні. Щоб більше часу приділити тренуванню Веги, Дмитрик намагається якомога швидше виконати домашні завдання і впоратися з домашніми обов’язками.
Кінологи Нацполіції сподіваються, що учасники змагань в подальшому прийдуть працювати до кінологічної служби. Принаймні у Чернівцях для юного кінолога готові створити всі умови, щоб хлопчик і надалі відточував свої дресирувальні навички.