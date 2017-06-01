Буковинські поліцейські відшукали неповнолітнього

Працівники ювенальної превенції встановили місце знаходження юнака, котрий зник в Чернівцях. Про це інформує Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
26 травня до Чернівецького відділу поліції звернулася директор притулку для дітей, котра повідомила, що зник 17-річний неповнолітній хлопець. Для пошуку юнака було орієнтовано всю поліцію області та громадськість.
Не покладаючи сил, поліцейські шукали хлопця вдень та вночі. Завдяки професіоналізму неповнолітнього вдалося відшукати. За словами підлітка він знаходився в гостях у свого товариша.
За час відсутності хлопця його життю і здоров’ю нічого не загрожувало. З юнаком правоохоронці провели роз’яснювальну роботу та передали до притулку.