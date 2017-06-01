Завершено досудове розслідування за фактом одержання хабара директором ліцею

Прокуратура Чернівецької області затвердила та передала до суду обвинувальний акт відносно керівника одного з ліцеїв м. Чернівці, який обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням).
Нагадаємо, 21.03.2017 працівники прокуратури Чернівецької області спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України та слідчими Головного управління Національної поліції, в межах розслідування кримінального провадження, затримали вищевказаного керівника після одержання 10 тис. грн. неправомірної вигоди.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької обл.
Вказану суму посадовець вимагав та одержав від громадянина за сприяння в укладенні договору на право користування приміщенням навчального закладу.