Чернівецькі комсомольці - це фашисти

Нашу державу вже третій рік точить короїд, котрий невгамовно забирає сили і спокійне життя покоління українців сьогодні. Країна-агресор використовує будь-які можливі для неї способи дестабілізації країни зсередини. Часи радянського союзу відлунюються і в теперішній час, залишаючи за собою право своїх послідовників на ганебні вчинки. Так сталося і в мирних, толерантних Чернівцях. В межах нашого краю проживає багато різних національних меншин, прихильників релігійних течій, політичних спрямувань, проте живуть останні в мирі та толерантному світі.
На жаль, дивним чином почали виявлятися «кроти», котрі намагаються нашкодити, зганьбити нашу землю за чужі кляті гроші. Хто б міг подумати, що події 08 травня цього року та побиття одного із активістів обласного осередку ЛКСМУ біля власного будинку намагатимуться спричинити міжнаціональний конфлікт. Заява потерпілого до правоохоронних органів звинуватила прибічників ПП «Національний корпус». На перший погляд, нічого дивного, дві опозиційні один до одного організації, давні протиріччя.
Проте пізніше ситуація мала продовження. Вночі 11 травня невідомими особами були вчинені акти вандалізму у центральній частині міста біля пам’ятного знаку колишнього єврейського гетто часів ІІ Світової війни (вул. Сагайдачного, червоною фарбою з аерозольного розприскувача нанесено графічний знак, що нагадує фашистську свастику та число «14/88»; на воротах двору синагоги хасидського спрямування «Хабад» (вул. Садовського,11) два графічні знаки, які нагадують свастику. Та про це пізніше.
фото pogliad.ua
Мало хто звернув увагу на новини сепаратистських інформаційних ресурсів. Може і на краще, свідомим українцям слухання російських брехунців навряд чи принесло б користь. 10 травня головним активістом Чернівецького осередку комсомольців України здійснено відео-інтерв’ю журналісту російського інформаційного агенства «News-Front» під назвою ««Украинцы» бесплатно не выходят на протесты».
В цьому ж інтерв’ю розповідається про інцидент з побиттям, причетності до нього представників «Азова». Багато було і провокативних антиукраїнських запитань. Інтерв’ю набуло великої кількості переглядів на проросійських Інтернет-ресурсах.
Звісно ж, говорили про нашу Батьківщину в ракурсі, від якого в захваті агресор та його прибічники. Чернівчанин зачепив тему міжнаціональних відносин у краї. Коментував єврейську та румунські общини в місті, їх мирне життя. Багато провокацій зазвучало в сторону націонал-патріотичних організацій. Для ворога не зрозумілим є вміння спокійно жити на одній землі. Вони називають нас «фашистами», а реальність говорить інакше.
У Чернівцях невідомі розфарбували антисемітським написом стіну на Центральній синагозі на вулиці Лук’яна Кобилиці. Фото: Facebook
Повернемося до вандальських актів. Перші умовні звинувачення були адресовані представникам правого політичного спрямування. Проаналізувавши ситуацію, стає очевидним факт, що використання червоного кольору при розмальовуванні стін культових єврейських споруд не є характерним для останніх, принциповим залишається використання чорного кольору. За словами очевидців, акт вандалізму був ретельно спланований, обличчя приховані, дії відрепетирувані.
Не виключеним є факт, що в такий спосіб прибічники лівих політизованих формацій можуть намагатися скомпрометувати членів національно-патріотичних громадських утворень сфабрикованими проявами антисемітизму, прихильності до неофашистських рухів. Тим паче після складання всього «пазлу» за участі чернівецького комсомолу, стає все зрозумілим та очевидним.
Крайню точку у всіх припущеннях поставлять правоохоронні органи, нам залишається лише сподіватися, що справедливість буде відновлена, авторитет нашого міста та регіону як толерантного ще більше зросте, а прибічники ліворадикального спрямування отримають справедливе покарання за зраду державі, за продаж власної душі агресору.