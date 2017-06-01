Чернівецькі комсомольці - це фашисти

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Новини
14:02
02 червня

Можливості Он-лайн будинку юстиції для бажаючих зареєструвати громадську організацію

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02 червня

Буковинець на городі виявив артснаряд 152мм калібру

11:20
02 червня

Буковинець став кращим юним кінологом України

11:14
02 червня

Буковинські поліцейські відшукали неповнолітнього

11:13
02 червня

Завершено досудове розслідування за фактом одержання хабара директором ліцею

11:12
02 червня

Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у квітні 2017 року

11:10
02 червня

Поліцейські затримали групу «домушників»

15:29
01 червня

Кишенькові шахраї посилили свою злочинну діяльність у Чернівецькій області

14:33
01 червня

Чернівецька митниця ДФС: до держбюджету перераховано понад 197 мільйонів гривень

13:56
01 червня

Прикордонники на Буковині не допустили незаконне вивезення дитини за кордон

13:53
01 червня

Всеукраїнський фітнес-тур «Живи танцюючи» відвідає Чернівці

13:10
01 червня

У Рідківцях піротехніки знищили артснаряд часів Першої світової війни

12:59
01 червня

На Буковині обмежено рух великовагового транспорту

12:15
01 червня

На офіційному веб-порталі ДФС України працює «Реєстр платників єдиного податку»

12:14
01 червня

Продати помешкання, яким володіли понад 3 роки, можна без податків

12:13
01 червня

Податковий внесок чернівчан – 832,6 млн. грн.

11:09
01 червня

Нові можливості електронних сервісів ДФС

11:08
01 червня

Торгівля технічно складними побутовими товарами без касового апарата може коштувати 100% вартості проданих товарів

11:04
01 червня

На захист держави чернівчани перерахували майже 34 мільйони військового збору

10:34
01 червня

Місто дитячих мрій запрошує юних чернівчан

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31 травня

У Чернівцях подискутували про роботу парламентських партій із виборцями в регіоні

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Заробітна плата працівників Чернівецької області у квітні 2017 року

16:50
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16:07
31 травня

Чернівцями курсуватиме "Дитячий експрес"

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Ігор Буркут, політолог:

ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА? ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Хто в Чернівцях отримує земельні ділянки Хто в Чернівцях отримує земельні ділянкиЗемля у місті — на вагу золота. Тих, хто її прагне або кому передбачено законом, - море. Однак саме місто і його землі не гумові. Чернівецькій же міській раді вдалося протягом двох років (2015-2016) роздати земельні ділянки різного призначення 2286 громадянам. Левова частка там - учасники бойових дій.

Черговики з цієї кількості — це лише сота частка.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.
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Що, Де, Коли
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00
7 червня о 11:30
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні.
Програма заходу:
7 червня об 11:30
У Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Участь у заході візьме заступник міністра охорони здоров"я, Олександр Лінчевський.


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Чернівецькі комсомольці - це фашисти

Сьогодні, 11:12 / Коментарів: 0
Чернівецькі комсомольці - це фашистиНашу державу вже третій рік точить короїд, котрий невгамовно забирає сили і спокійне життя покоління українців сьогодні. Країна-агресор використовує будь-які можливі для неї способи дестабілізації країни зсередини. Часи радянського союзу відлунюються і в теперішній час, залишаючи за собою право своїх послідовників на ганебні вчинки. Так сталося і в мирних, толерантних Чернівцях. В межах нашого краю проживає багато різних національних меншин, прихильників релігійних течій, політичних спрямувань, проте живуть останні в мирі та толерантному світі.

На жаль, дивним чином почали виявлятися «кроти», котрі намагаються нашкодити, зганьбити нашу землю за чужі кляті гроші. Хто б міг подумати, що події 08 травня цього року та побиття одного із активістів обласного осередку ЛКСМУ біля власного будинку намагатимуться спричинити міжнаціональний конфлікт. Заява потерпілого до правоохоронних органів звинуватила прибічників ПП «Національний корпус». На перший погляд, нічого дивного, дві опозиційні один до одного організації, давні протиріччя.

Проте пізніше ситуація мала продовження. Вночі 11 травня невідомими особами були вчинені акти вандалізму у центральній частині міста біля пам’ятного знаку колишнього єврейського гетто часів ІІ Світової війни (вул. Сагайдачного, червоною фарбою з аерозольного розприскувача нанесено графічний знак, що нагадує фашистську свастику та число «14/88»; на воротах двору синагоги хасидського спрямування «Хабад» (вул. Садовського,11) два графічні знаки, які нагадують свастику. Та про це пізніше.

Чернівецькі комсомольці - це фашисти

фото pogliad.ua

Мало хто звернув увагу на новини сепаратистських інформаційних ресурсів. Може і на краще, свідомим українцям слухання російських брехунців навряд чи принесло б користь. 10 травня головним активістом Чернівецького осередку комсомольців України здійснено відео-інтерв’ю журналісту російського інформаційного агенства «News-Front» під назвою ««Украинцы» бесплатно не выходят на протесты».

В цьому ж інтерв’ю розповідається про інцидент з побиттям, причетності до нього представників «Азова». Багато було і провокативних антиукраїнських запитань. Інтерв’ю набуло великої кількості переглядів на проросійських Інтернет-ресурсах.

Звісно ж, говорили про нашу Батьківщину в ракурсі, від якого в захваті агресор та його прибічники. Чернівчанин зачепив тему міжнаціональних відносин у краї. Коментував єврейську та румунські общини в місті, їх мирне життя. Багато провокацій зазвучало в сторону націонал-патріотичних організацій. Для ворога не зрозумілим є вміння спокійно жити на одній землі. Вони називають нас «фашистами», а реальність говорить інакше.

Чернівецькі комсомольці - це фашисти

У Чернівцях невідомі розфарбували антисемітським написом стіну на Центральній синагозі на вулиці Лук’яна Кобилиці. Фото: Facebook

Повернемося до вандальських актів. Перші умовні звинувачення були адресовані представникам правого політичного спрямування. Проаналізувавши ситуацію, стає очевидним факт, що використання червоного кольору при розмальовуванні стін культових єврейських споруд не є характерним для останніх, принциповим залишається використання чорного кольору. За словами очевидців, акт вандалізму був ретельно спланований, обличчя приховані, дії відрепетирувані.

Не виключеним є факт, що в такий спосіб прибічники лівих політизованих формацій можуть намагатися скомпрометувати членів національно-патріотичних громадських утворень сфабрикованими проявами антисемітизму, прихильності до неофашистських рухів. Тим паче після складання всього «пазлу» за участі чернівецького комсомолу, стає все зрозумілим та очевидним.

Крайню точку у всіх припущеннях поставлять правоохоронні органи, нам залишається лише сподіватися, що справедливість буде відновлена, авторитет нашого міста та регіону як толерантного ще більше зросте, а прибічники ліворадикального спрямування отримають справедливе покарання за зраду державі, за продаж власної душі агресору.
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