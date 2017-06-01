Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у квітні 2017 року

У січні–квітні п.р. населенню Чернівецької області було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги (без урахування електроенергії)
738,3 млн.грн, сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 443,5 млн.грн (у січні–квітні 2016р. – 347,7 млн.грн). Рівень оплати у січні–квітні п.р. становив 60,1% - повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.
На кінець квітня п.р. залишається заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 37,6 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 17,5 млн.грн, вивезення побутових відходів – 2,4 млн.грн.
Крім того, у квітні п.р. населенням сплачено за електроенергію
55,3 млн.грн (у квітні 2016р. – 37,6 млн.грн), що становило 99,9% нарахованих за цей період сум. Заборгованість з оплати електроенергії на кінець квітня п.р. становила 184,6 млн.грн (на кінець квітня 2016р. – 157,4 млн.грн).
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку (із урахуванням електроенергії (із розрахунку
150 кВт•год)) у квітні п.р. порівняно з квітнем 2016р. збільшились в 1,7 раза і становили 962,4 грн.