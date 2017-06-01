Поліцейські затримали групу «домушників»

Злочинці не встигли розпорядитися награбованим. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.
31 травня до Вижницького відділення поліції звернулася 45-річна жителька села Чорногузи. Жінка повідомила, що до її будинку через вікно проникли невідомі особи, звідки викрали два мобільних телефона, біжутерію та грошові в сумі 300 доларів США.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Відразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Проведеними заходами поліцейські встановили, що зловмисники використовують автомобіль однієї із служб радіо таксі. Для пошуку злочинців було орієнтовано всю поліцію Буковини.
Завдяки злагодженим діям працівників Управління карного розшуку спільно з Управлінням патрульної поліції в обласному центрі зловмисників вдалося затримати. Правопорушниками виявилися 22 та 23-річні жителі Чернівців.
У злочинців слідчі вилучили викрадене майно та інструмент для проникнення до будинку.
Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Крадіїв затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Наразі вирішується питання щодо оголошення правопорушникам підозри у вчиненні злочину та обрання їм міри запобіжного заходу.
Поліцейські перевіряють молодиків до вчинення інших злочинів на території області.