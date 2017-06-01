ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Хто в Чернівцях отримує земельні ділянкиЗемля у місті — на вагу золота. Тих, хто її прагне або кому передбачено законом, - море. Однак саме місто і його землі не гумові. Чернівецькій же міській раді вдалося протягом двох років (2015-2016) роздати земельні ділянки різного призначення 2286 громадянам. Левова частка там - учасники бойових дій.
Черговики з цієї кількості — це лише сота частка.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудетьсяпублічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Програма заходу:
У Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Участь у заході візьме заступник міністра охорони здоров"я, Олександр Лінчевський.
Четвер, 1.06.17 р. - Землю громади ділять без її відома: мешканці Годилова воюють із сільською радою. - Не Заставнівщині не можуть утворити ОТГ. - Апеляційний суд розглянув справу щодо сприяння директора Путильського лісгоспу родичу-підприємцю. - У День захисту дітей для дітвори в одному з розважальних комплексів області влаштували свято. - Примірник книги про буковинські писанкові візерунки подарували краєзнавчому музею. - Буковинку Наталію Лупу відсторонили від змагань на 8 років. - Чернівчанин Олександр Доскальчук у півфіналі міжнародного чемпіонату M-1 Challenge переміг швейцарця Біна Сон Ле.