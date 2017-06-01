У Чернівцях вулицю Степана Бандери сплутали з Остапом Бендером

Степан Бандера – це не Остап Бендер.
У Чернівцях хтось або зумисне, або по своїй неграмотності поставив ось такий знак на вулиці Степана Бандери.
Небайдужі чернівчани, які звернулись до редакції обурені таким вчинком місцевих чиновників та просять прибрати цей ганебний "знак", який паплюжить ім’я видатного українця Степана Бандери.
- Знак з таким написом зробили або "кремлівськи агенти", або провокатори, чи просто малограмотні люди, - вважає чернівчанин Леонід.
Редакція у свою чергу звертається до місцевих чиновників з вимогою негайно зняти або виправити цей знак та у подальшому не припускатись подібних помилок.