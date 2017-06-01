"Сила права" у Чернівцях допомагає біженцям, воїнам АТО та сім'ям загиблих

ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Хто в Чернівцях отримує земельні ділянкиЗемля у місті — на вагу золота. Тих, хто її прагне або кому передбачено законом, - море. Однак саме місто і його землі не гумові. Чернівецькій же міській раді вдалося протягом двох років (2015-2016) роздати земельні ділянки різного призначення 2286 громадянам. Левова частка там - учасники бойових дій.
Черговики з цієї кількості — це лише сота частка.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудетьсяпублічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Програма заходу:
У Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Участь у заході візьме заступник міністра охорони здоров"я, Олександр Лінчевський.
"Сила права" у Чернівцях допомагає біженцям, воїнам АТО та сім'ям загиблих
Сьогодні, 16:03 / Коментарів: 0
Ірина Веригіна разом з народним депутатом Андрієм Сенченком (переселенцем з Криму) створила організацію «Сила права». Вони збирають документи про факти злочинів Росії проти України та її громадян. Готують позови до судів, аби там признали Росію агресором і засудили її за злочини проти людей.
Спочатку в судах уникали формулювання «військова агресія Російської Федерації». Але крига скресла. Є кілька рішень судів у Херсонській області та в Оболонському суді, де Росію таки визнали агресором.
- Подали ми судовий позов і в Чернівцях, - розповідає Ірина Веригіна. - На жаль, суд не задовольнив його. Судді чогось бояться. Або вони не є українськими.
- Це може стати лакмусовим папірцем для очищення судової системи України і навіть дасть змогу розпочати справжню люстрацію суддів.
- На це ми будемо звертати увагу, - продовжує пані Ірина. - Пізніше подаватимемо позови й до Європейського суду з прав людини. Ми змусимо Росію відповідати за скоєне у Криму та на Донбасі.
«Сила права» зараз уже діє чи не у всіх областях України. Юристи допомагають біженцям, воїнам АТО, сім`ям загиблих. У Чернівцях координатором «Сили права» є син відомого письменника і драматурга Анатолія Крима.
Р.S. У Чернівцях «Сила права» розміщується по вулиці Лесі Українки, 5. Номери телефонів: 050 421 00 43, 095 163 32 97 та 0372 58 40 15.