Кишенькові шахраї посилили свою злочинну діяльність у Чернівецькій області

Впродовж трьох днів до поліції звернулись четверо потерпілих від рук кишенькових злодіїв. Зловмисники встигли привласнили собі майже 20 000 гривень.



29 травня зранку молода чернівчанка так і не змогла відшукати свій мобільний телефон. Поліцейські з’ясували, що втрачений пристрій дівчини вартістю в 6000 гривень непомітно витягнули з сумки у громадському транспорті.



В обід до пастки кишенькових злодіїв потрапила 21-річна жителька Глибоцького району. Здійснивши покупки на одному з чернівецьких ринків жінка помітила, що в її сумці не вистачає мобільного гаджета, вартість якого складає майже 6000 гривень.



Увечері поліцейські зареєстрували ще один факт крадіжки. Жертвою зловмисників стала 24-річна чернівчанка. у громадському транспорті з її сумки поцупили особисті документи та гаманець з грошовими коштами.



Наступного дня до Глибоцького відділення поліції звернувся 21-річний житель Кіцманського району. Хлопець повідомив, що три дні назад став жертвою кишенькового злодія.



Юнак виявив втрату, коли вийшов з маршрутного транспортного засобу зі сполученням «Чернівці-Глибока». Знаходячись на Глибоцькому автовокзалі хлопець не зміг знайти у кишені стільникового телефону. Вартість викраденого гаджета становить майже 7000 гривень.



За даними фактами відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.



Як стверджують поліцейські, більшість кишенькових крадіжок відбувається через неуважність громадян. Зловмисники одразу помічають у натовпі осіб, котрі не дивляться за своїми речами.



Не залишайте особисті речі без нагляду, не тримайте мобільні телефони, гаманці, гроші та документи в зовнішніх кишенях одягу. Обов’язково тримайте під наглядом та щільно зачиняйте сумки, барсетки або портфелі, адже вони все одно залишаються досить легкодоступними для злодіїв. Намагайтеся тримати їх трохи спереду та притискати до себе у громадському транспорті.

Поліцейські запевняють, у транспорті кишенькові крадії найчастіше витягають гаманці під час посадки пасажирів, на підштовхування в цей час ніхто не звертає увагу. Саме в такі моменти будьте особливо уважні та слідкуйте за особистими речами.