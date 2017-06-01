Коли у Чернівцях переоберуть мера та депутатів

Вибори у Чернівцях будуть - не будуть, будуть - не будуть, будуть - не будуть…У Чернівцях відбулося засідання круглого столу з питань реформи місцевого самоврядування. Були на ньому народні депутати. Виступали, говорили. Порушили питання про дострокові вибори депутатів та мера Чернівців. Бо зовсім нема вже на них ради. Голова комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко висловився категорично проти таких виборів. Бо вважає, що вони не змінять нічого.- Я - за те, аби змусити депутатів і мера сісти за стіл переговорів, - сказав на прес-конференції Власенко. - Треба домовлятися. У місцевої ради нема ідеологічних розбіжностей. Є проблеми в економіці та господарці.Я отримав листа від голови міста. Але він за своєю формою не відповідає вимогам чинного законодавства. Тому звернувся до Каспрука, аби надав документи, що є підставою для дострокового припинення повноважень депутатів. То є лиш політичне бажання. Бо міський голова не може знайти порозуміння з міською радою.Подібна ситуація уже була в Кривому Розі. Там добилися перевиборів. Але замість добра нові вибори принесли ще більше зло.Натомість є добрий приклад Львова, де міський голова Садовий таки знайшов спільну мову з більшістю, яка склалася з депутатів від ВО «Свобода».Коли журналісти все ж наполягали відповісти на питання про дострокові вибори у міськраді, Власенко показав свою обізнаність у справах чернівецьких. Зокрема, у медіа.- Я розумію розстановку медійних сил у Чернівцях та як використовується медійний ресурс, - сказав народний депутат. - Я не перший рік у політиці. Навіть розумію, як задаються питання. Тому знаю, яку відповідь давати. Тому не можна говорити, що рада погана, а мер хороший. І нема підстав для припинення повноважень міської ради. Не треба говорити, що ці винні, чи ці.- Ні, - заперечив кореспондент газети «Час». - Наша газета переконана: винні депутати і винен мер. А потерпають місто і люди. Тому на перевибори повинні йти всі!- Я з вами у цьому плані не сперечаюся, - погодився Власенко. - І це питання буде на контролі у комітеті.Це твердження таки залишило надію на те, що комітет ВРУ, яким керує Власенко, все ж таки не відкидає можливості перевиборів у Чернівцях. Але усіх - і мера, і депутатів.