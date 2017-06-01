Нардеп Власенко про подвійне громадянство буковинських чиновників

Питання подвійного громадянства не зникає з порядку денного в Україні, тим паче на Буковині. Тому наш кореспондент запитав у Власенка, як його партія ставиться до цієї важливої проблеми.- У мене один український паспорт, - сказав народний депутат. - У мене нема іншого громадянства. Коли ми говоримо про політиків найвищого рівня, то це мають бути тільки громадяни України. Неприпустимо, коли міністром чи депутатом ВРУ є люди з подвійним громадянством.Але коли ми говоримо про громадян чи діаспору, то вони не йдуть у політику, не йдуть на вибори до парламенту, не займають посад у міністерствах.- Щодо державних службовців, то «Законом про держслужбу» для них передбачено, що всі мають бути тільки громадянами України. Тим паче, категорії «А».- Це питання до обговорення. Наша партія чітко сказала: топ-керівники - тільки громадяни України. А по областях визначайтесь.- А у мене є підозра, що й у вас є паспорт…- Ні, не говорив. Я не хочу робити висновки за чутками. Теоретично я за 10 хвилин міг би роздрукувати з Інтернету копію, що у пана Бурбака є подвійне громадянство. Я цього не стверджую, а наводжу приклад. Як людина коректна, цього не буду робити.ВО «Батьківщина» з ВО «Свобода» раніше активно діяли на полі подвійного громадянства, вимагаючи позбавляти його чиновників та депутатів. А зараз, коли досі не змогли депутати облради від ВО «Батьківщина» надати беззаперечних доказів того, що у них нема румунського разом з українським громадянства, народний депутат все ж таки еквілібрує словами.Напевне, добре розуміє: якщо будуть підтверджені теперішні припущення та документи про подвійне громадянство на Буковині, українського паспорта будуть позбавлені десятки, а то й сотні депутатів БЮТу. Тоді вони втратять і депутатські мандати, а партія - своїх членів і фракції.