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У цьому твердженні народний депутат Сергій Власенко не допускає жодних сумнівів. Він так і сказав на прес-конференції.- Ви ніби в опозиції в Україні. А у Чернівецькій області - при владі. І голова обласної ради ваш, і в президентських структурах є ваші члени. То ви в опозиції чи при владі на Буковині? - питаю.
- Органи місцевого самоврядування не є владою, - впевнено відповів Власенко. - Керівником державної влади у вас є голова ОДА Фищук. Він - влада. А голова обласної ради - це представник органу місцевого самоврядування. Це трохи інші речі.
- А що представляє Пуршага, голова Чернівецької міської організації ВО «Батьківщина», який працює начальником управління капітального будівництва ОДА? А кого представляє член ВО «Батьківщина» і голова Сторожинецької РДА? Владу чи опозицію?
- Якщо ми говорили про політичну позицію «Батьківщини», то останні два роки наша партія не підтримує ні політики діючого президента, ні політики уряду Яценюка, ні теперішньої політики уряду Гройсмана.
А на місцевому рівні я вам вдячний за приклади. І з цим розберуся…
Ось така розмова відбулася з народним депутатом України Сергієм Власенком у Чернівцях.
Сподіваюся, вона даремно не пройшла. Будуть висновки. Чекаємо.
Петро КОБЕВКО