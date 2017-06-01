Буковинські поліцейські затримали грабіжника (ФОТО)

Працівники Управління карного розшуку оперативно відшукали чоловіка, котрий пограбував чернівчанина. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
31 травня із заявою до поліції звернувся 43-річний житель Чернівців. Буковинець повідомив, що невідомий чоловік зайшов до його помешкання і відкрито заволодів його мобільним телефоном «Xiaomi», платою від зварювального апарату та грошима в сумі 150 доларів США.
На затримання порушника були орієнтовані всі наряди поліції, які забезпечували охорону громадського порядку в обласному центру.
Завдяки професійним діям оперативники відразу на одній із вулиць Чернівців затримали злочинця. Ним виявився 37-річний чернівчанин.
Зловмисник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за вчинення грабежів.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.
Грабіжника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Наразі вирішується питання щодо оголошення правопорушнику підозри у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років.