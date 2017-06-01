Чернівецька митниця ДФС: до держбюджету перераховано понад 197 мільйонів гривень

У травні цього року Чернівецька митниця ДФС виконала план надходжень до Державного бюджету на 124,4 %. Фактично державну скарбницю поповнено на 197,2 мільйона гривень, що перевищує як показник квітня 2017 року, так і травня минулого.
Зазначимо, що перевиконання митницею планових показників означає наповнення спецфонду обласного бюджету цільовими коштами для ремонту доріг. За підсумками надходжень з вересня 2015 року по травень поточного митницею забезпечено фінансування зазначених витрат у сумі 530,3 мільйона гривень.
«Наприкінці минулого місяця ми звітували про «нульове» перевиконання індикативних показників, – коментує ситуацію начальник Чернівецької митниці ДФС Микола Салагор. – За підсумками роботи у травні на ремонт доріг спрямовано 18, 6 млн. грн.
Сподіваємося, результати освоєння наявних у спецфонді понад півмільярда гривень відчує кожен буковинець. Чернівецька область володіє всіма необхідними ресурсами, аби буковинські дороги відповідали європейським стандартам».