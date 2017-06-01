ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?

Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.Північноатлантичний альянс розвивається
До складу НАТО входять наймогутніші держави Заходу - США, Німеччина, Велика Британія, Франція, а також чимало інших країн. Їхні збройні сили є найкращими в світі, вони здатні здолати будь-якого противника. Недарма у НАТО просяться країни, які через обмеженість власних ресурсів не зможуть себе захистити у випадку збройного конфлікту з сильним противником.
Членами Північноатлантичного альянсу вже стали колишні "соціалістичні" країни - члени Варшавського договору - від Польщі на Балтиці до Болгарії й Румунії на берегах Чорного моря. Одна за одною долучаються до альянсу і колишні союзні республіки федеративної Югославії - Словенія, Хорватія. А на 5 червня запланований вступ до НАТО ще однієї пост-югославської республіки - Чорногорії. У складі Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії (СФРЮ) вона була найменшою і за площиною, і за кількістю населення.
А після розпаду СФРЮ Чорногорія разом із Сербією утворили Союзну Республіку Югославію, яка негайно опинилася у стані війни з іншими частинами колишньої федерації. Край новітнім балканським війнам поклали дії НАТО, і поразка Белграда призвела до розпаду "Третьої Югославії". Якщо з 1999 р., моменту поразки, у Сербії дотепер сильні антинатовські настрої, то в Чорногорії ситуація зовсім інша. Тут більшість населення прагне стати частиною високорозвинутого Заходу, відтак вимагає активної інтеграції в євроатлантичні структури. Керівництво країни також підтримує таку перспективу.
А НАТО підкреслює, що є відкритою організацією, готовою брати до свого складу ті країни, які відповідають головним вимогам альянсу. Чорногорія з успіхом пройшла нелегкий шлях, який веде її до вступу в НАТО. Втім, проблеми для цієї країни намічаються серйозні: Росія виступає різко проти євроатлантичної інтеграції Чорногорії, і навіть намагалася влаштувати там державний переворот. Тисне вона і економічно, а чимало власності в Чорногорії скупили російські товстосуми. Правда, чорногорській уряд вважає російські інвестиції в економіку своєї країни вкрай неефективними. Проблеми тут будуть обов'язково: кому-кому, а українцям добре відомо, що може виробляти "старший брат", коли хоче показати свою "велич".Чому Україна ще не в НАТО?
Днями в Грузії відбулося засідання Парламентської Асамблеї (ПА) НАТО, чим альянс підкреслив свою підтримку боротьбі офіційного Тбілісі за відновлення територіальній цілісності країни. Нагадаємо, що Грузія у 2008 р. стала жертвою агресії з боку Росії, і саме Москва визнала "незалежність" двох грузинських регіонів - Абхазії й Південної Осетії. Тоді Захід обрав смертельно небезпечну тактику "умиротворення" агресора, внаслідок чого Росія знахабніла остаточно і 2014 року здійснила акт агресії проти України.
Небезпеку подібних воєн на постсовєтському просторі відчували у багатьох нових незалежних державах. Латвія, Литва і Естонія першими обрали шлях на Захід і змогли увійти як до НАТО, так і до ЄС. А Україна разом з Грузією і Молдовою також заявляла про своє бажання рухатися у тому ж напрямку, проте опір Москви тут виявився надзвичайно сильним. Напад російської армії на Грузію був сигналом також і для Києва часів президентства Ющенка: мовляв, почнеш рухатися на Захід серйозно, отримаєш те, що вже отримав Саакашвілі.
Москва цим намагалася перекрити шлях нашим країнам до НАТО: туди не беруть держави, які мають територіальні проблеми з сусідами, або знаходяться у стані війни. Територіальні проблеми Москва влаштувала і Молдові, і Грузії, й Україні. Нам ще й нав'язали неоголошену війну, щоб максимально послабити Україну.
Втім, проведення засідання Парламентської Асамблеї НАТО в Грузії свідчить, що в альянсі шукають нових варіантів підтримки наших країн у протистоянні з Москвою. Члени альянсу підкреслюють свою підтримку територіальній цілісності наших країн. У черговий раз Росію попередили, що до виконання нею Мінських домовленостей і повернення Криму Україні про зняття санкцій з Москви мови бути не може.
Виступаючи на засіданні ПА НАТО в Грузії спікер українського парламенту Парубій підкреслив, що зупинити агресора може лише Північноатлантичний альянс. Серед українських політиків все частіше лунає думка про те, що припинити кривавий конфлікт на Донбасі можливо лише при введенні туди міжнародних сил. А такий досвід у сучасній Європі вже є: лише збройні сили НАТО зупинили війну в Боснії й збройний конфлікт у Косово.
Проте поява військ НАТО в зоні збройного конфлікту може означати початок нової світової війни, причому між ядерними державами. Ситуація дуже складна і небезпечна. Але вирішувати її необхідно, причому не затягуючи час. Адже Росія погрожує новими агресивними актами, і політичні оглядачі навіть називають наступну жертву агресорів - Латвію. А ця країна є членом НАТО, і у разі нападу на неї весь альянс має прийти латвійцям на допомогу всіма своїми засобами. Здається, невдовзі світ побачить, чи насправді агресора будуть зупиняти силою, а не лише залякувати словами, як було дотепер.
Ігор Буркут, політолог