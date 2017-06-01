Прикордонники на Буковині не допустили незаконне вивезення дитини за кордон

Сьогодні вранці в пункті пропуску «Порубне» прикордонники Чернівецького загону попередили черговий незаконний вивіз за кордон малолітньої дитини.
Так, близько сьомої години ранку в пункт пропуску прибув мікроавтобус «Мерседес», однією із пасажирок якого була 10-річна дівчинка. Її супроводжував 38-річний громадянин України, що представився знайомим її батьків. Проте, під час перевірки документів, було виявлено підозру на підробку дозволу від матері на вивіз дитини за кордон. У ході проведення перевірочних заходів виявилося, що мати дитини тривалий час перебуває в Італії. А дане доручення, яке містить ознаки підробки печатки та підпису віце-консула України в Мілані, нібито передала чоловіку, який супроводжував її дитину під час поїздки за кордон.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
В порядку забезпечення законності, про даний факт прикордонники негайно проінформували співробітників Національної поліції України.
Нагадаємо, якщо ваша дитина виїжджає за кордон без вас, або у супроводі лише одного з батьків, при перетині кордону обов’язково потрібно мати відповідний нотаріально засвідчений дозвіл батьків (іншого з батьків, який не виїжджає з дитиною). Для оформлення такого дозволу вам слід звернутися до будь-якого українського нотаріуса, або ж, якщо батьки перебувають за кордоном, радимо звертатися за відповідним дозволом до консульських установ України.
Державна прикордонна служба ще раз просить громадян вчасно та належним чином готуватися до поїздок, аби не зіпсувати відпочинок собі та своїм дітям.