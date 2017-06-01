Всеукраїнський фітнес-тур «Живи танцюючи» відвідає Чернівці

Фітнес-тур відвідав вже п'ять міст України: Суми, Полтаву, Бориспіль, Херсон і Вінницю. Але попереду ще багато міст, до яких завітає танцювальний флешмоб в 2017 році. На черзі – Чернівці, де фітнес нон-стоп відбудеться в дитячо-юнацькій спортивній школі.
Фітнес-тур «Живи танцюючи» - це масштабна подія, яка стартувала в березні 2017 року. Популяризація здорового способу життя серед населення України, формування нової культури здоров'я і здорових сімейних традицій - ось що надихнуло організаторів на створення цього танцювального флешмобу.
Фітнес-тур пройде в рамках проекту «Здорова нація - сильна Україна» за підтримки Міністерства охорони здоров'я і Міністерства молоді та спорту. Ініціатор «Живи танцюючи» – асоціація «Українські центри нових технологій здоров'я».
За словами організаторів, проект планує привернути увагу людей до здорового харчування, а також показати, як можна підтримувати фізичну форму, танцюючи:
«Ідея масових тренувань не давала нам спокою. А яка жінка не любить танцювати? І головне, що отримуючи задоволення від танцювальних рухів, жінка, практично непомітно для себе, отримує відмінне фізичне навантаження. Позаду п’ять міст та більше 1000 учасників, які стали частиною фітнес нон-стопу і змогли спалити більше 1 000 000 ккал», - розповіла організатор туру «Живи танцюючи», Валерія Приходько.
Програма заходу просто таки сповнена фізичних активностей: танцювальні майстер-класи, тренування в стилі східних єдиноборств, виступи артистів, секрети здоров'я від дієтологів та провідних лікарів країни. У кожному місті буде проведено розіграші призів і нагородження кращих учасників. Танцювальну частину заходу проводять артисти провідних шоу-балетів Європи - Михайло і Ольга Колісники.
Місце: м. Чернівці, вул. Небесної сотні 6, Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа
Дата: 17 червня 2017 року о 16:00
Вартість входу: 60 грн