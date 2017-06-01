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Новини
15:29
01 червня

Кишенькові шахраї посилили свою злочинну діяльність у Чернівецькій області

14:33
01 червня

Чернівецька митниця ДФС: до держбюджету перераховано понад 197 мільйонів гривень

13:56
01 червня

Прикордонники на Буковині не допустили незаконне вивезення дитини за кордон

13:53
01 червня

Всеукраїнський фітнес-тур «Живи танцюючи» відвідає Чернівці

13:10
01 червня

У Рідківцях піротехніки знищили артснаряд часів Першої світової війни

12:59
01 червня

На Буковині обмежено рух великовагового транспорту

12:15
01 червня

На офіційному веб-порталі ДФС України працює «Реєстр платників єдиного податку»

12:14
01 червня

Продати помешкання, яким володіли понад 3 роки, можна без податків

12:13
01 червня

Податковий внесок чернівчан – 832,6 млн. грн.

11:09
01 червня

Нові можливості електронних сервісів ДФС

11:08
01 червня

Торгівля технічно складними побутовими товарами без касового апарата може коштувати 100% вартості проданих товарів

11:04
01 червня

На захист держави чернівчани перерахували майже 34 мільйони військового збору

10:34
01 червня

Місто дитячих мрій запрошує юних чернівчан

10:27
01 червня

Частина Чернівців сьогодні без води

17:40
31 травня

У Чернівцях подискутували про роботу парламентських партій із виборцями в регіоні

16:58
31 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у квітні 2017 року

16:50
31 травня

Лісгоспи Путильщини успішно завершили весняну лісокультурну кампанію

16:07
31 травня

Чернівцями курсуватиме "Дитячий експрес"

14:47
31 травня

Інформація про партнерів по бізнесу – на веб-порталі ДФС

14:46
31 травня

Підприємець на загальній системі оподаткування веде Книгу обліку доходів і витрат

14:46
31 травня

Протягом місяця можна отримати соцпільгу лише за одним місцем роботи

14:45
31 травня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

14:44
31 травня

Торгівля технічно складними побутовими товарами без касового апарата може коштувати 100% вартості проданих товарів

14:17
31 травня

Двоє поліцейських-хабарників та адвокат за спробу підкупу прокурора постануть перед судом

14:10
31 травня

Орендарям пропонують об’єкти

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Ігор Буркут, політолог:

ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА? ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Хто в Чернівцях отримує земельні ділянки Хто в Чернівцях отримує земельні ділянкиЗемля у місті — на вагу золота. Тих, хто її прагне або кому передбачено законом, - море. Однак саме місто і його землі не гумові. Чернівецькій же міській раді вдалося протягом двох років (2015-2016) роздати земельні ділянки різного призначення 2286 громадянам. Левова частка там - учасники бойових дій.

Черговики з цієї кількості — це лише сота частка.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.
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Що, Де, Коли
1 червня о 15.00
у парку Жовтневий відбудеться патріотичний захід до Дня захисту дітей «З чим у вас асоціюється Україна?». Учасники свята отримають цікаві подарунки.
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00
7 червня о 11:30
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні.
Програма заходу:
7 червня об 11:30
У Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Участь у заході візьме заступник міністра охорони здоров"я, Олександр Лінчевський.


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Всеукраїнський фітнес-тур «Живи танцюючи» відвідає Чернівці

Сьогодні, 13:53 / Коментарів: 0
Всеукраїнський фітнес-тур «Живи танцюючи» відвідає Чернівці Фітнес-тур відвідав вже п'ять міст України: Суми, Полтаву, Бориспіль, Херсон і Вінницю. Але попереду ще багато міст, до яких завітає танцювальний флешмоб в 2017 році. На черзі – Чернівці, де фітнес нон-стоп відбудеться в дитячо-юнацькій спортивній школі.

Фітнес-тур «Живи танцюючи» - це масштабна подія, яка стартувала в березні 2017 року. Популяризація здорового способу життя серед населення України, формування нової культури здоров'я і здорових сімейних традицій - ось що надихнуло організаторів на створення цього танцювального флешмобу.

Фітнес-тур пройде в рамках проекту «Здорова нація - сильна Україна» за підтримки Міністерства охорони здоров'я і Міністерства молоді та спорту. Ініціатор «Живи танцюючи» – асоціація «Українські центри нових технологій здоров'я».

За словами організаторів, проект планує привернути увагу людей до здорового харчування, а також показати, як можна підтримувати фізичну форму, танцюючи:

«Ідея масових тренувань не давала нам спокою. А яка жінка не любить танцювати? І головне, що отримуючи задоволення від танцювальних рухів, жінка, практично непомітно для себе, отримує відмінне фізичне навантаження. Позаду п’ять міст та більше 1000 учасників, які стали частиною фітнес нон-стопу і змогли спалити більше 1 000 000 ккал», - розповіла організатор туру «Живи танцюючи», Валерія Приходько.

Програма заходу просто таки сповнена фізичних активностей: танцювальні майстер-класи, тренування в стилі східних єдиноборств, виступи артистів, секрети здоров'я від дієтологів та провідних лікарів країни. У кожному місті буде проведено розіграші призів і нагородження кращих учасників. Танцювальну частину заходу проводять артисти провідних шоу-балетів Європи - Михайло і Ольга Колісники.

Місце: м. Чернівці, вул. Небесної сотні 6, Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа
Дата: 17 червня 2017 року о 16:00
Вартість входу: 60 грн
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