У Рідківцях піротехніки знищили артснаряд часів Першої світової війни

30 травня у селі Рідківці Новоселицького району на полі під час проведення земельних робіт місцевий мешканець виявив підозрілий предмет, ззовні схожий на вибухонебезпечний. Прибувши на місце події, фахівці групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Чернівецькій області встановили, що знайденим предметом є артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Першої світової війни.
Піротехніки вилучили боєприпас та знищили його у встановленому порядку.
З метою запобігання травматизму під час виявлення підозрілих предметів, Управління ДСНС України у Чернівецькій області застерігає буковинців: обов'язково дотримуйтесь правил безпеки. У жодному випадку не торкайтеся підозрілих предметів і не намагайтесь розібрати його. Місце виявлення обгородіть підручними засобами та після цього відразу повідомте про знахідку за номерами 101 або 102. Пам’ятайте, що правильні дії при виявленні вибухонебезпечних предметів допоможуть зберегти Ваше життя та здоров’я!