На Буковині обмежено рух великовагового транспорту

З метою створення умов для безпечного руху транспорту на дорогах Чернівецької області, недопущення руйнування покриття автомобільних доріг загального користування Чернівецької області у період підвищення температури повітря понад 28 градусів С і більше, керуючись статтею 33 Закону України «Про автомобільні дороги», частиною 2 статті 29 Закону України «Про дорожній рух», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року №879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування», на виконання окремого доручення Укравтодору від 16.05.17 № 146-ОД щодо введення обмежень руху великовагових транспортних засобів у спекотну погоду Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області вводиться з 01 червня 2017 року тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів дорогами загального користування державного значення області загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше, ніж 7 тонн, з 10:00 до 22:00 з 01 червня по 31 серпня 2017 року.
Про це повідомляє прес-служба ОДА.
На період дії обмеження руху визначені місця відстою великовагового транспорту на дорогах державного значення в кількості 42 майданчики та 422 паркомісця.
З метою створення умов для безпечного руху транспорту на дорогах Чернівецької області, недопущення руйнування покриття автомобільних доріг загального користування Чернівецької області у період підвищення температури повітря понад 28 градусів С і більше, керуючись статтею 33 Закону України «Про автомобільні дороги», частиною 2 статті 29 Закону України «Про дорожній рух», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року №879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування», на виконання окремого доручення Укравтодору від 16.05.17 № 146-ОД щодо введення обмежень руху великовагових транспортних засобів у спекотну погоду Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області вводиться з 01 червня 2017 року тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів дорогами загального користування державного значення області загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше, ніж 7 тонн, з 10:00 до 22:00 з 01 червня по 31 серпня 2017 року.
На період дії обмеження руху визначені місця відстою великовагового транспорту на дорогах державного значення в кількості 42 майданчики та 422 паркомісця.
З переліком місць відстою транспортних засобів під часобмеження руху дорогами загального користування державного значення Чернівецької області можна ознайомитись тут.
Ділянки доріг, на яких введене обмеження руху великовагового транспорту на період спекотної погоди, позначені дорожніми знаками.
Всього по області встановлено 16комплектів дорожніх знаків,в тому числі панно,які регламентують умови руху великовагових транспортних засобів уперіод спекотної погоди.
Служби автомобільних доріг у Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Вінницькій областях проінформовані про тимчасове обмеження руху.