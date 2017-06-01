Продати помешкання, яким володіли понад 3 роки, можна без податків

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна регулюється статтею 172 Податкового кодексу України.

Дохід фізичної особи - резидента від продажу (обміну) житлової нерухомості не оподатковується податком на доходи фізичних осіб у разі виконання наступних умов:

- продається житловий будинок, квартира або їх частина, кімната, садовий (дачний) будинок (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельна ділянка, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення;

- продаж одного із зазначених об‘єктів здійснюється не частіше одного разу протягом звітного податкового року;

- відчужуваний об'єкт нерухомого майна перебуває у власності платника податку понад три роки.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.

У разі продажу більш як одного з перелічених об'єктів нерухомості або іншої нерухомості, отриманий дохід підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором у розмірі 1,5%.

Пунктом 172.9 ст. 172 Кодексу передбачено, що дохід від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості, що здійснюються фізичними особами - нерезидентами, оподатковується в порядку, встановленому для резидентів, за ставкою 18% податку на доходи фізичних осіб та військовим збором у розмірі 1,5%.

Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи:

а) особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, - до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни;

б) особою, у власності якої перебував об'єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно.

Фізична особа зобов'язана відобразити дохід від такого відчуження у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається до органу фіскальної служби за місцем реєстрації.

Військовий збір утримується з доходів фізичних осіб і сплачується до бюджету за правилами утримання і сплати ПДФО. Тому доходи фізособи від продажу нерухомого майна, які обкладаються ПДФО, також є базою обкладення військовим збором за ставкою 1,5%.

