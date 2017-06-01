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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:29
01 червня

Кишенькові шахраї посилили свою злочинну діяльність у Чернівецькій області

14:33
01 червня

Чернівецька митниця ДФС: до держбюджету перераховано понад 197 мільйонів гривень

13:56
01 червня

Прикордонники на Буковині не допустили незаконне вивезення дитини за кордон

13:53
01 червня

Всеукраїнський фітнес-тур «Живи танцюючи» відвідає Чернівці

13:10
01 червня

У Рідківцях піротехніки знищили артснаряд часів Першої світової війни

12:59
01 червня

На Буковині обмежено рух великовагового транспорту

12:15
01 червня

На офіційному веб-порталі ДФС України працює «Реєстр платників єдиного податку»

12:14
01 червня

Продати помешкання, яким володіли понад 3 роки, можна без податків

12:13
01 червня

Податковий внесок чернівчан – 832,6 млн. грн.

11:09
01 червня

Нові можливості електронних сервісів ДФС

11:08
01 червня

Торгівля технічно складними побутовими товарами без касового апарата може коштувати 100% вартості проданих товарів

11:04
01 червня

На захист держави чернівчани перерахували майже 34 мільйони військового збору

10:34
01 червня

Місто дитячих мрій запрошує юних чернівчан

10:27
01 червня

Частина Чернівців сьогодні без води

17:40
31 травня

У Чернівцях подискутували про роботу парламентських партій із виборцями в регіоні

16:58
31 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у квітні 2017 року

16:50
31 травня

Лісгоспи Путильщини успішно завершили весняну лісокультурну кампанію

16:07
31 травня

Чернівцями курсуватиме "Дитячий експрес"

14:47
31 травня

Інформація про партнерів по бізнесу – на веб-порталі ДФС

14:46
31 травня

Підприємець на загальній системі оподаткування веде Книгу обліку доходів і витрат

14:46
31 травня

Протягом місяця можна отримати соцпільгу лише за одним місцем роботи

14:45
31 травня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

14:44
31 травня

Торгівля технічно складними побутовими товарами без касового апарата може коштувати 100% вартості проданих товарів

14:17
31 травня

Двоє поліцейських-хабарників та адвокат за спробу підкупу прокурора постануть перед судом

14:10
31 травня

Орендарям пропонують об’єкти

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Ігор Буркут, політолог:

ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА? ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Хто в Чернівцях отримує земельні ділянки Хто в Чернівцях отримує земельні ділянкиЗемля у місті — на вагу золота. Тих, хто її прагне або кому передбачено законом, - море. Однак саме місто і його землі не гумові. Чернівецькій же міській раді вдалося протягом двох років (2015-2016) роздати земельні ділянки різного призначення 2286 громадянам. Левова частка там - учасники бойових дій.

Черговики з цієї кількості — це лише сота частка.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.
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Що, Де, Коли
1 червня о 15.00
у парку Жовтневий відбудеться патріотичний захід до Дня захисту дітей «З чим у вас асоціюється Україна?». Учасники свята отримають цікаві подарунки.
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00
7 червня о 11:30
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні.
Програма заходу:
7 червня об 11:30
У Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Участь у заході візьме заступник міністра охорони здоров"я, Олександр Лінчевський.


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Продати помешкання, яким володіли понад 3 роки, можна без податків

Сьогодні, 12:14 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна регулюється статтею 172 Податкового кодексу України.
Дохід фізичної особи - резидента від продажу (обміну) житлової нерухомості не оподатковується податком на доходи фізичних осіб у разі виконання наступних умов:
- продається житловий будинок, квартира або їх частина, кімната, садовий (дачний) будинок (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельна ділянка, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення;
- продаж одного із зазначених об‘єктів здійснюється не частіше одного разу протягом звітного податкового року;
- відчужуваний об'єкт нерухомого майна перебуває у власності платника податку понад три роки.
Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.
Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.
У разі продажу більш як одного з перелічених об'єктів нерухомості або іншої нерухомості, отриманий дохід підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором у розмірі 1,5%.
Пунктом 172.9 ст. 172 Кодексу передбачено, що дохід від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості, що здійснюються фізичними особами - нерезидентами, оподатковується в порядку, встановленому для резидентів, за ставкою 18% податку на доходи фізичних осіб та військовим збором у розмірі 1,5%.
Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи:
а) особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, - до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни;
б) особою, у власності якої перебував об'єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно.
Фізична особа зобов'язана відобразити дохід від такого відчуження у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається до органу фіскальної служби за місцем реєстрації.
Військовий збір утримується з доходів фізичних осіб і сплачується до бюджету за правилами утримання і сплати ПДФО. Тому доходи фізособи від продажу нерухомого майна, які обкладаються ПДФО, також є базою обкладення військовим збором за ставкою 1,5%.
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