Упродовж п’яти місяців цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до зведеного бюджету 832,6 млн. грн. податків, що на 153,4 млн. грн. більше, ніж минулого року. До державної скарбниці чернівчани перерахували 321,5 млн. грн., а до місцевого бюджету надходження склали – 511,1 млн. грн.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Головними складовими податкових надходжень до бюджету є надходження податку на доходи фізичних осіб – 411,3 млн. грн., податку на додану вартість – 119,5 млн. грн.; податку на прибуток підприємств – 57,1 млн. грн.; акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів – 39,4 млн. грн.; плати за землю – 63,8 млн. грн.
Цього року платники єдиного податку - юридичні та фізичні особи сплатили до бюджету 74,8 млн. грн. податку, що на 24,6 млн. грн., або на третину більше, ніж торік.
З початку року чернівчани перерахували до держбюджету 33,8 млн. грн. військового збору та 8,4 млн. грн. податку з пасивних доходів.