Нові можливості електронних сервісів ДФС

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що відтепер всі бажаючі можуть скористатися новою можливістю електронного сервісу ДФС України - Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) та оцінити якість уніфікованих відповідей, що містяться у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань».
Зазначена система оцінювання дає змогу користувачам ЗІР не тільки оцінити якість наданих відповідей, а й залишити свої коментарі (примітки/зауваження/пропозиції).
Скористатися сервісом ЗІР можна на офіційному веб-порталі ДФС України (sfs.gov.ua).