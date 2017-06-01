Торгівля технічно складними побутовими товарами без касового апарата може коштувати 100% вартості проданих товарів

З 08 травня 2017 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 231 «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій».

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Оскільки ця новація стосується чималої кількості суб’єктів господарювання, про ці та інші питання розповіла начальник управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксана Дьоміна.

– Пані Оксано, поясніть чи усі платники, які торгують технікою, зобов’язані використовувати касові апарати? Можливо, є винятки, наприклад, платники на спрощеній системі оподаткування?

Постанова Кабміну опублікована 7 квітня і набрала чинності через 30 днів з дня її опублікування, тобто з 8 травня. Саме з цієї дати й слід застосовувати РРО підприємцям-«єдинникам», які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Це повинні робити і платники єдиного податку першої групи, які провадять діяльність на ринках, і платники другої та третьої груп незалежно від обсягу річного доходу. Для них визначальною умовою в застосовуванні РРО є реалізація відповідного виду товарів, а саме – технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

– Чи зможе підприємець самостійно працювати з касовою технікою. Можливо, йому доведеться наймати на роботу бухгалтера? Наскільки це складно?

– Складного тут нема нічого. Сьогодні всі РРО підключаються до мережі Інтернет і передають звіти в електронному вигляді, що спрощує ведення бухобліку, позбавляє необхідності зберігання контрольної стрічки і тому подібних формальностей.

Для реєстрації РРО необхідно вивчити документацію щодо застосування певних видів реєстраторів, моделей та їхніх класифікацій у конкретних сферах діяльності, а потім уже їх придбати; обрати центр сервісного обслуговування та укласти з ним договір; звернутися до податкової за місцем проживання суб’єкта господарювання.

– Які документи необхідні для реєстрації касового апарата?

– Заява про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО; копія документа, що підтверджує факт придбання або безоплатного отримання РРО; копія паспорта РРО; копія документа на право власності або право перебування (оренди) в приміщенні, де будуть використовувати касовий апарат; копія договору із ЦСО (центром сервісного обслуговування).

Треба також отримати довідку про резервування фіскального номера РРО за формою № 2-РРО; протягом п’яти робочих днів із моменту видачі довідки про резервування фіскального номера РРО звернутися до ЦСО для опломбування касового апарата, ввести його в експлуатацію і подати копії згаданої довідки та акта до закінчення п’ятиденного строку до податкової для завершення реєстрації РРО й отримання посвідчення.

– Яка відповідальність чекає на підприємців, які не зареєструють реєстратор розрахункових операцій?

– Якщо з’ясується, що суб’єкт господарювання не застосовує реєстратор розрахункових операцій при реалізації товарів, то буде штраф: у розмірі 1 гривня – за порушення, вчинене вперше, та 100% вартості проданих товарів – за кожне наступне здійснене порушення.

– Скільки платників у Чернівцях використовують РРО?

– Враховуючи те, що основна сфера застосування РРО – це торгівля і сфера послуг для населення, де операції відбуваються з використанням готівки або особистих платіжних карт, то суб’єктів господарювання, які використовують РРО, є чимало.

Загалом на 01.05.2017р. на обліку в Чернівецькій ОДПІ перебувають 2370 реєстраторів розрахункових операцій, в т.ч. 2097 працюють у Чернівцях, а 273 – на Глибоччині.

Зрозуміло, що їхня кількість збільшується, зокрема і у зв’язку з новаціями, про які ми зараз говоримо.

– Якщо підприємець вирішив встановити РРО, як правильно його вибрати?

– Перелік касових апаратів та фіскальних реєстраторів, дозволених до реєстрації та використання в Україні, міститься в Державному реєстрі РРО. Ви можете вибрати будь-яку модель з розділу I (доступні до первинної реєстрації). Вибір конкретної моделі залежить від ваших бізнес-процесів, кількості покупців, облікової системи тощо. У разі потреби консультацію нададуть у Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ.

