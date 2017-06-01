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Новини
15:29
01 червня

Кишенькові шахраї посилили свою злочинну діяльність у Чернівецькій області

14:33
01 червня

Чернівецька митниця ДФС: до держбюджету перераховано понад 197 мільйонів гривень

13:56
01 червня

Прикордонники на Буковині не допустили незаконне вивезення дитини за кордон

13:53
01 червня

Всеукраїнський фітнес-тур «Живи танцюючи» відвідає Чернівці

13:10
01 червня

У Рідківцях піротехніки знищили артснаряд часів Першої світової війни

12:59
01 червня

На Буковині обмежено рух великовагового транспорту

12:15
01 червня

На офіційному веб-порталі ДФС України працює «Реєстр платників єдиного податку»

12:14
01 червня

Продати помешкання, яким володіли понад 3 роки, можна без податків

12:13
01 червня

Податковий внесок чернівчан – 832,6 млн. грн.

11:09
01 червня

Нові можливості електронних сервісів ДФС

11:08
01 червня

Торгівля технічно складними побутовими товарами без касового апарата може коштувати 100% вартості проданих товарів

11:04
01 червня

На захист держави чернівчани перерахували майже 34 мільйони військового збору

10:34
01 червня

Місто дитячих мрій запрошує юних чернівчан

10:27
01 червня

Частина Чернівців сьогодні без води

17:40
31 травня

У Чернівцях подискутували про роботу парламентських партій із виборцями в регіоні

16:58
31 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у квітні 2017 року

16:50
31 травня

Лісгоспи Путильщини успішно завершили весняну лісокультурну кампанію

16:07
31 травня

Чернівцями курсуватиме "Дитячий експрес"

14:47
31 травня

Інформація про партнерів по бізнесу – на веб-порталі ДФС

14:46
31 травня

Підприємець на загальній системі оподаткування веде Книгу обліку доходів і витрат

14:46
31 травня

Протягом місяця можна отримати соцпільгу лише за одним місцем роботи

14:45
31 травня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

14:44
31 травня

Торгівля технічно складними побутовими товарами без касового апарата може коштувати 100% вартості проданих товарів

14:17
31 травня

Двоє поліцейських-хабарників та адвокат за спробу підкупу прокурора постануть перед судом

14:10
31 травня

Орендарям пропонують об’єкти

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Ігор Буркут, політолог:

ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА? ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Хто в Чернівцях отримує земельні ділянки Хто в Чернівцях отримує земельні ділянкиЗемля у місті — на вагу золота. Тих, хто її прагне або кому передбачено законом, - море. Однак саме місто і його землі не гумові. Чернівецькій же міській раді вдалося протягом двох років (2015-2016) роздати земельні ділянки різного призначення 2286 громадянам. Левова частка там - учасники бойових дій.

Черговики з цієї кількості — це лише сота частка.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.
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Що, Де, Коли
1 червня о 15.00
у парку Жовтневий відбудеться патріотичний захід до Дня захисту дітей «З чим у вас асоціюється Україна?». Учасники свята отримають цікаві подарунки.
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00
7 червня о 11:30
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні.
Програма заходу:
7 червня об 11:30
У Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Участь у заході візьме заступник міністра охорони здоров"я, Олександр Лінчевський.


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Торгівля технічно складними побутовими товарами без касового апарата може коштувати 100% вартості проданих товарів

Сьогодні, 11:08 / Коментарів: 0
З 08 травня 2017 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 231 «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій».
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Оскільки ця новація стосується чималої кількості суб’єктів господарювання, про ці та інші питання розповіла начальник управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксана Дьоміна.
– Пані Оксано, поясніть чи усі платники, які торгують технікою, зобов’язані використовувати касові апарати? Можливо, є винятки, наприклад, платники на спрощеній системі оподаткування?
Постанова Кабміну опублікована 7 квітня і набрала чинності через 30 днів з дня її опублікування, тобто з 8 травня. Саме з цієї дати й слід застосовувати РРО підприємцям-«єдинникам», які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.
Це повинні робити і платники єдиного податку першої групи, які провадять діяльність на ринках, і платники другої та третьої груп незалежно від обсягу річного доходу. Для них визначальною умовою в застосовуванні РРО є реалізація відповідного виду товарів, а саме – технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.
– Чи зможе підприємець самостійно працювати з касовою технікою. Можливо, йому доведеться наймати на роботу бухгалтера? Наскільки це складно?
– Складного тут нема нічого. Сьогодні всі РРО підключаються до мережі Інтернет і передають звіти в електронному вигляді, що спрощує ведення бухобліку, позбавляє необхідності зберігання контрольної стрічки і тому подібних формальностей.
Для реєстрації РРО необхідно вивчити документацію щодо застосування певних видів реєстраторів, моделей та їхніх класифікацій у конкретних сферах діяльності, а потім уже їх придбати; обрати центр сервісного обслуговування та укласти з ним договір; звернутися до податкової за місцем проживання суб’єкта господарювання.
– Які документи необхідні для реєстрації касового апарата?
– Заява про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО; копія документа, що підтверджує факт придбання або безоплатного отримання РРО; копія паспорта РРО; копія документа на право власності або право перебування (оренди) в приміщенні, де будуть використовувати касовий апарат; копія договору із ЦСО (центром сервісного обслуговування).
Треба також отримати довідку про резервування фіскального номера РРО за формою № 2-РРО; протягом п’яти робочих днів із моменту видачі довідки про резервування фіскального номера РРО звернутися до ЦСО для опломбування касового апарата, ввести його в експлуатацію і подати копії згаданої довідки та акта до закінчення п’ятиденного строку до податкової для завершення реєстрації РРО й отримання посвідчення.
– Яка відповідальність чекає на підприємців, які не зареєструють реєстратор розрахункових операцій?
– Якщо з’ясується, що суб’єкт господарювання не застосовує реєстратор розрахункових операцій при реалізації товарів, то буде штраф: у розмірі 1 гривня – за порушення, вчинене вперше, та 100% вартості проданих товарів – за кожне наступне здійснене порушення.
– Скільки платників у Чернівцях використовують РРО?
– Враховуючи те, що основна сфера застосування РРО – це торгівля і сфера послуг для населення, де операції відбуваються з використанням готівки або особистих платіжних карт, то суб’єктів господарювання, які використовують РРО, є чимало.
Загалом на 01.05.2017р. на обліку в Чернівецькій ОДПІ перебувають 2370 реєстраторів розрахункових операцій, в т.ч. 2097 працюють у Чернівцях, а 273 – на Глибоччині.
Зрозуміло, що їхня кількість збільшується, зокрема і у зв’язку з новаціями, про які ми зараз говоримо.
– Якщо підприємець вирішив встановити РРО, як правильно його вибрати?
– Перелік касових апаратів та фіскальних реєстраторів, дозволених до реєстрації та використання в Україні, міститься в Державному реєстрі РРО. Ви можете вибрати будь-яку модель з розділу I (доступні до первинної реєстрації). Вибір конкретної моделі залежить від ваших бізнес-процесів, кількості покупців, облікової системи тощо. У разі потреби консультацію нададуть у Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ.
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