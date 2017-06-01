Місто дитячих мрій запрошує юних чернівчан

До Дня захисту дітей в Чернівцях заплановано багато різноманітних заходів. Це конкурс малюнків на асфальті, фестиваль юних талантів «Місто моє казкове», спортивні змагання, концертні та розважальні програми.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
1 червня містом курсуватиме троллейбус «Дитячий експрес».
2 червня в Центральному парку культури та відпочинку імені Т.Шевченка розпочне свою роботу «Місто дитячих мрій». На юних чернівчан чекають різноманітні майстер-класи та локації, де з різними професіями дітей будуть знайомити поліцейські, медики, кінологи, працівники робітничих професій, перукарі, художники тощо.
Спеціально для малечі організатори підготували майстер-класи з виготовлення орігамі, живопису фарбами, роботі з пластиліном, аплікації та інші творчі техніки. Також на відвідувачів Містечка чекають вихованці наукової лабораторії з міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, які розповідатимуть про сортування побутових відходів, шкідливі вуглеводи, небезпечні нітрати тощо. Кожен учасник «Містечка дитячих мрій» отримає індивідуальну ID карту, де будуть відзначені всі локації, які відвідав власник карти. За підсумками балів кожен отримає солодкі подарнуки. Початок роботи «Міста дитячих мрій» о 12 годині в Центральному парку культури і відпочинку ім.Т.Шевченка біля фонтану. Там же і відбуватиметься концерт творчих колективів позашкільних закладів Чернівців.