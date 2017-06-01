СЕНСАЦІЯ! Мер РОЗПУСТИВ міську раду

30 травня 2017 року міський голова Конотопа Сумської області свободівець Артем Семеніхін оголосив про розпуск міської ради. Відповідне звернення націоналіст скерував до Верховної Ради України. Причиною для такого кроку став кількамісячний саботаж роботи міськради з боку частини депутатського корпусу. Зокрема, йдеться про колишніх “регіоналів” та їхніх поплічників ‒ фракцію “Самопомочі”.
За словами Артема Семеніхіна через зрив пленарних засідань, який організовують екс-регіонали, Конотоп втрачає можливості для розвитку. Так, фракції “Рідне місто”, “Народна партія”, “Воля народу”, “Самопоміч” та “Солідарність” уже третій місяць дестабілізують роботу міської ради, зриваючи сесії. На пленарних засіданнях їхні представники саботують ухвалення важливих для міста рішень, а очільники фракцій взагалі не з’являються на передсесійні зібрання та не беруть участи в роботі депутатських комісій.
Через такі дії депутатського лише на одному з пленарних засідань було втрачено можливість залучення в місто інвестицій на суму 30 мільйонів гривень, які би сприяли розвитку інфраструктури міста. Окрім того, депутати заблокували рішення про покриття незабезпеченості бюджету з виплати зарплати бюджетникам. Також не знайшло підтримки рішення про надання путівок до літніх таборів дітям учасників московсько-української війни та вихідцям із малозабезпечених родин. До того ж, місто вже три місяці фактично не має змоги ремонтувати дороги та вуличне освітлення. Кошти на все це є в міському бюджеті, проте для їхнього використання потрібне рішення депутатів.
Зважаючи на те, що представники фракцій, контрольованих колишніми “регіоналами”, відверто перешкоджають нормальному функціюванню міста, очільник Конотопа Артем Семеніхін оголосив про розпуск міської ради. Коментуючи своє рішення, він наголосив: “Як міський голова я не буду терпіти такого свавілля з боку депутатів. Я звернувся до парламенту, аби було призначено позачергові вибори до міської ради. Нехай ті, хто заважають місту нормально розвиватися, прийдуть до людей і пояснять свої дії. Навряд чи громада підтримає знову тих, хто так бездумно ставиться до міста й обстоює виключно власні меркантильні інтереси. Ті, хто саботує ухвалення життєво необхідних для Конотопа рішень, не має права представляти інтереси громади в міській раді”.Джерело