В Черкасах суддів били і плювали в обличчя

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Хто в Чернівцях отримує земельні ділянкиЗемля у місті — на вагу золота. Тих, хто її прагне або кому передбачено законом, - море. Однак саме місто і його землі не гумові. Чернівецькій же міській раді вдалося протягом двох років (2015-2016) роздати земельні ділянки різного призначення 2286 громадянам. Левова частка там - учасники бойових дій.
Черговики з цієї кількості — це лише сота частка.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.
Ігор БУРКУТ, політолог:
РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...
у відділенні кардіоонкогематології Чернівецької ОДКЛ (вул. Руська, 207а) відбудеться театралізоване свято для онкохворих дітей приурочене до Дня захисту дітей. Маленьким пацієнтам будуть передані подарункові набори, які їм подарували різні організації та підприємці міста.
в приміщенні Чернівецької обласної ради відбудеться позачергове засідання комісії з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей для публічного обговорення ситуації навколо покинутого у лікарні без нагляду вихованця обласного будинку дитини.
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудетьсяпублічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Програма заходу:
Судді Апеляційного суду Черкаської області хотіли випустити кримінального авторитета, організатора вбивства журналіста прямо в залі суду на свободу. Про те, що суддів підкупили патріотичним активістам було відомо заздалегідь, тому вони заблокували злочинця і суддів на 2 години в залі суду. В підсумку суддів виводили під прикриттям десятків правоохоронців. Суддям дістались удари та плювки просто в обличчя. Підозрюваного врешті поліція знову затримала, висуновши нове обвинувачення