Легкоатлетку з Буковини Наталію Лупу дискваліфікували на 8 років за допінг

Що, Де, Коли

у відділенні кардіоонкогематології Чернівецької ОДКЛ (вул. Руська, 207а) відбудеться театралізоване свято для онкохворих дітей приурочене до Дня захисту дітей .

Маленьким пацієнтам будуть передані подарункові набори, які їм подарували різні організації та підприємці міста.

в приміщенні Чернівецької обласної ради відбудеться позачергове засідання комісії з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей для публічного обговорення ситуації навколо покинутого у лікарні без нагляду вихованця обласного будинку дитини.

в 202 кабінеті міської ради відбудеться брифінг щодо проведення велодня у Чернівцях.

у парку Жовтневий відбудеться патріотичний захід до Дня захисту дітей «З чим у вас асоціюється Україна?». Учасники свята отримають цікаві подарунки.

