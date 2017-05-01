Легкоатлетку з Буковини Наталію Лупу дискваліфікували на 8 років за допінг

Чемпіонку Європи з легкої атлетики 2013 року українку Наталію Лупу з Чернівецької області дискваліфіковано на 8 років за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).
У липні минулого року Лупу здала позитивний допінг-тест.
Такий тривалий термін дискваліфікації пояснюється тим, що українку не вперше впіймали на порушенні антидопінгових правил. Для 29-річної спортсменки таке тривале усунення фактично означає завершення кар'єри.
Лупу спеціалізувалася на бігу на 800 м і була на цій дистанції чемпіонкою Європи-2013, у залі і віце-чемпіонкою зимової світової першості-2012. На чемпіонаті Європи в Празі 2015 року спортсменка завоювала "бронзу".
Раніше Наталія відбула дев'ятимісячну дискваліфікацію за вживання допінгу.
Нагадаємо, у квітні спортивний арбітражний суд у Лозанні скасував річну дискваліфікацію української біатлоністки Ольги Абрамової, яку вона отримала за присутність мельдонію в пробі після 1 січня 2016 року.