Міністр інформполітики пішов у відставку

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець написав заяву про відставку з посади.
Стець подав у відставку / фото УНІАН
Сьогодні міністр інформаційної політики України Юрій Стець передав заяву про відставку голові Верховної Ради України Андрію Парубію. Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.
"Міністр мав розмову з керівництвом країни та членами уряду, яким повідомив про своє рішення. Причиною відставки є погіршення стану здоров'я. Жодних політичних або інших мотивів не існує", - зауважив держсекретар МІП Артем Біденко.
Він додав, що зараз Стець перебуває на лікарняному. Функції виконуючого обов'язки міністра інформаційної політики на час перебування міністра в лікарні покладені на першого заступника міністра Еміне Джапарову.
Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2015 року Стець заявив, що може подати у відставку вже 3 грудня після звіту у Верховній Раді про свою роботу. "Рік тому я став членом уряду.
9 місяців тому розпочав свою роботу МІП. Як і обіцяв, звіт про свою діяльність триматиму публічно, зокрема, і тут - у Фейсбук... І, звісно, як і обіцяв рік тому, з початком сесійного тижня пройду всі юридичні процедури в ВР та КМУ, пов'язані з реєстрацією офіційної заяви про відставку", - зазначив тоді міністр.
8 грудня 2015 року Стець сказав, що передасть до Верховної Ради заяву про відставку. Проте вже 4 лютого 2016 року повідомив, що відкликає свою заяву про відставку.