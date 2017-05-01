На Буковині зловмисники активно почали «обчищувати» автомобілі

Все частіше надходять повідомлення на спецлінію «102» про крадіжки грошей, електронних пристроїв та інших речей з автівок - повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Ввечері 27 травня до поліції звернувся 34-річний чернівчанин. Чоловік повідомив про те, що з його автомобіля марки «Мазда» викрали сумку, в якій знаходились особисті документи та грошові кошти у сумі 4000 гривень.
Прибувши на місце події слідчо-оперативна група встановила, що до автомобіля зловмисник потрапив, розбивши заднє вікно транспортного засобу.
Аналогічний випадок правоохоронці зафіксували 30 травня у Чернівцях. Черговою жертвою автомобільних крадіїв став 30-річний житель Вижницького району. За одну ніч з припаркованого біля будинку автомобіля «Сіат Інка» зникли різноманітна електронна техніка та електроінструменти.
Слідчо-оперативна група встановила, що бажаним зловмисник заволодів, відчинивши автівку потерпілого шляхом підбору ключа. Загальна вартість викраденого майна сягає майже 15 000 гривень.
Слідчим відділенням поліції відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають відповідних заходів, щоб викрити автомобільних крадіїв.
Поліцейські наголошують, що єдиний і найбільш надійний спосіб уникнути крадіжок - це не зберігати цінні речі та значні суми грошей в салоні автомобіля. Особливо небезпечно залишати дороговартісні речі біля лобового скла, на сидіннях автівки або інших видних місцях. Потенційний злодій завжди помітить залишений на видному місці мобільний телефон, ноутбук або шкіряну барсетку. Найчастіше жертвами автомобільних крадіжок стають ті водії, котрі таким чином провокують зловмисника.
Навіть якщо ви залишаєте свій автомобіль на короткий проміжок часу, подбайте про те, щоб у салоні автівки не залишались речі, що можуть привернути увагу зловмисників.