Хто в Чернівцях отримує земельні ділянки

Земля у місті — на вагу золота. Тих, хто її прагне або кому передбачено законом, - море. Однак саме місто і його землі не гумові. Чернівецькій же міській раді вдалося протягом двох років (2015-2016) роздати земельні ділянки різного призначення 2286 громадянам. Левова частка там - учасники бойових дій.
Черговики з цієї кількості — це лише сота частка.
Якщо глянути проекти рішень сесій будь-якої міської ради, то здебільшого там — питання земельні. За які заслуги хтось отримує ділянку, зрозуміти важко, якщо ти не фахівець у земельних питаннях, або коли землю отримують учасники бойових дій чи родичі загиблих в АТО.
Земельні питання не у фокусі уваги місцевої громади (хіба лиш зацікавлених осіб, як от, знову ж таки, учасників бойових дій, які своє право на землю активно відстоюють). На загал і громадське обговорення здебільшого вистрибують питання політичні. Особливо в Чернівцях. Хоча, зважаючи на те, що землі залишається все менше і менше, цей ресурс і контроль за його використанням має бути чи не першим у порядку денному як місцевої влади, так і громадян.
Про те, як розпоряджаються у Чернівцях іншим нерухомим майном громади — житловими і нежитловими приміщення, я вже писала. Тоді з'ясувалось, що протягом 2015-2016 років Чернівецька міська рада в 2015-2016 роках видала ордери на квартири 34 чернівчанам. 23 квартири роздали у 2015 році, а у 2016 — лишень 11. Землю ж отримали чи не в десятки разів більше людей.
У відповідь на запит Чернівецька міська рада надала списки осіб, яким у 2015 та 2016 роках були передані земельні ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, обслуговування індивідуальних гаражів, ведення індивідуального садівництва. Таких виявилось 2286.
У 2015 році 712 ділянок землі отримали 938 осіб. У 2016 — 1117 ділянок було роздано 1348 громадянам. Бувало, в один день сесії роздавали по 20-30 земельних ділянок.
Ось перелік всіх, хто отримав земельні ділянки (можна шукати за прізвищем, сортувати, завантажити).СПИСОК ОСІБ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ПРОТЯГОМ 2015-2016 РОКІВ
Серед тих, хто отримав ділянку, можна побачити і відомих бійців, і правоохоронців з Головного управління Нацполіції (наприклад, Святослав Кішлар), і працівників університетів, “Чернівціводканалу”, і матір сімох дітей, і давніх політиків (як-от Франц Федорович) та багато інших.
Та цікавило питання, а яка частка саме ЧЕРГОВИКІВ серед тих, хто отримав землю? Маємо на увазі громадян, які вже десятки років перебувають на обліку індивідуальних забудовників, що мають свій номер у черзі.
На сайті Чернівецької міської ради міститься такий список, але він станом на 1 лютого 2016 року. І в черзі на той час перебувало 1407 осіб. Якщо співставити списки осіб, які надали у відповідь на інформаційний запит, а також цей список на сайті, то побачимо, що лише 36 черговиків з-поміж 2286 отримали земельні ділянки (в списку черговиків люди записані зі скороченими ім'ям і по-батькові, тому можуть бути відхилення під час співставлення). А люди там стоять із 2003 року і щороку поновлюють інформацію в сподіваннях хоч колись отримати клаптик землі, в той час, як деякі черговики і двох років не простояли, а вже отримали ділянки.ЧЕРГОВИКИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ЗЕМЛЮ ПРОТЯГОМ 2015-2016 РОКІВ
Та, незважаючи на масштаби роздачі землі, наразі не виявлено чіткої корупційної складової, яку я знайшла у 2013 році в міському департаменті містобудування і земельних відносин (тоді 11 працівників департаменту самі собі через сесію “поділили” земельні ділянки).
Та якщо у вас є дані про осіб, які є в переліку, і щодо яких є сумніви, прошу повідомте і поцікавтесь, хто і за що отримує нашу з вами землю.
"З оригіналом відповіді на запит щодо земельних ділянок, виданих в 2015-2016 роках Чернівецькою міською радою можна тут
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Надія Вірна,
“Ні корупції”