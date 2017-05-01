Останнім часом на Буковині почастішали випадки телефонного шахрайства. Лише упродовж двох днів аферисти нажилися майже на 142 тисячі гривень. Про це інформує відділ комунікації поліції Чернівецької області.
29 травня до поліції звернувся 79-річний житель Чернівців, котрий повідомив про шахрайські дії відносно нього. Потерпілому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та повідомила, що його син знаходиться в поліції і для вирішення питання потрібні кошти. Після чого шахраї виманили у чоловіка гроші в сумі 5100 доларів США та 200 євро.
В іншому випадку від рук шахраїв постраждав 36-річний житель села Чепоноси, що на Хотинщині. Чоловіку зателефонували на мобільний телефон та представилися працівниками банку. І для нібито надійності безпеки карткового рахунку шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 500 гривень.
30 травня за аналогічною схемою від шахрайських дій постраждав 33-річний житель села Погорілівка Заставнівського району. Молодику на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, котра представилася працівником служби безпеки банку. Та щоб, підвищити якість обслуговування шахраї «видурили» у чоловіка 3000 гривень.
Зважаючи на посилення активності телефонних шахраїв, поліцейські вкотре наголошують: у жодному разі не повідомляйте стороннім особам особисті дані банківського рахунку, завжди перевіряйте отриману інформацію та не довіряйте стороннім особам.