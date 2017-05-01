У Чернівцях подискутували про роботу парламентських партій із виборцями в регіоні

Представництва лише двох політичних сил на регіональному рівні регулярно інформують виборців про свою роботу на веб-сайтах партійних організацій, інші інформують своїх виборців через соціальні мережі.
Такі результати дослідження Громадянської мережі ОПОРА в Чернівецькій області презентували під час публічної дискусії 31 травня у Чернівцях.
31 травня в Чернівцях за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбулася публічна дискусія: «Парламентські партії та виборці. Як знайти спільну мову на локальному рівні?». Участь у заході взяли представники чотирьох політичних партій, журналісти та громадські активісти.
Громадський консультант Громадянської мережі ОПОРА Тарас Прокоп презентував аналіз представництва парламентських партій в органах місцевого самоврядування області. Відповідно до результатів дослідження, найбільше депутатів у районних радах Чернівецької області мають БПП «Солідарність» (98 депутатів) та ВО «Батьківщина» (86 депутатів). У меншій кількості в районних радах представлені Радикальна партія Олега Ляшка (27 депутатів) та «Опозиційний блок» (13 депутатів).
«Цікаво також поглянути на представництво цих партій у радах об'єднаних територіальних громад. Варто відзначити, що в сільській місцевості не дуже багато охочих йти в депутати від політичних сил, тому в багатьох радах ОТГ всі депутати є самовисуванцями. Тим не менше, як показав аналіз, 5 парламентських партій мають своїх представників в окремих громадах області. Найбільше їх у ВО «Батьківщина» – 48 депутатів та БПП «Солідарність» – 24 депутати, 11 представників має Радикальна партія Олега Ляшка, 5 – «Народний фронт» і 3 – «Об’єднання «Самопоміч». Жодного депутата в радах ОТГ Чернівецької області не має тільки «Опозиційний блок», - підкреслив Тарас Прокоп.
Також представник ОПОРИ представив аналіз інформації про діяльність політичної сили в регіоні на веб-сайтах. Згідно з ним, можна побачити, що тільки дві політичні сили регулярно інформують про свою роботу виборців. Проте навіть ця інформаціє часто не стосується депутатської діяльності представників цих політичних сил в органах влади, а повідомляє тільки про їхню участь у різноманітних публічних заходах.
«Не зважаючи на те, що політичні партії не часто інформують про свою роботу з веб-сайтів, майже всі регіональні представництва партій мають сторінки в мережі Facebook, де й розміщують свої новини. Але часто на цих сторінках важко знайти регіональні новини, оскільки вони переповнені перепостами інформації з національних сторінок їхніх політичних сил», - зазначив він.
Попри поширеність інтернету, все ж таки основним містком комунікації політичних сил із виборцями й досі залишаються громадські приймальні. В області їх найбільше у ВО «Батьківщина» – 14, «Народного фронту» – 12 та БПП «Солідарність» – 7. По одній приймальні в Чернівцях мають «Об’єднання «Самопоміч» та Радикальна партія Олега Ляшка. Жодної приймальні в Чернівецькій області серед парламентських партій не має тільки «Опозиційний блок».
Як зазначила керівник міського осередку БПП «Солідарність» Наталія Якимчук, їхні партійці намагаються різними способами налагоджувати контакт з виборцями. Депутати від «Солідарності» регулярно влаштовують зустрічі з виборцями, а також звітують про виконану роботу.
Представник Радикальної партії Олега Ляшка Роман Штогрин повідомив, що не зважаючи на те, що в партії працює тільки одна приймальня, вони регулярно комунікують із виборцями організовуючи виїзні прийоми.
Досвідом роботи 12-ти громадських приймалень поділилась представниця партії «Народний фронт» Аліна Круглецька. Вона зазначила, що їхні приймальні щодня отримують масу звернень від виборців, й на основі цих звернень вирішується чимало локальних проблем. До прикладу вона навела проблеми з оформлення субсидій в Сокирянському районі, з якими до них зверталось чимало виборців, і, за сприяння народного депутата та звернень до компетентних органів, чимало людей змогли без особливих проблем оформити субсидію.
Представник від «Об’єднання «Самопоміч» Віктор Гищук повідомив, що вони вже найближчим часом планують відкрити ще три приймальні. Наразі в них працює приймальня в місті Чернівці, до якої звертається чимало людей. Ще одним містком у співпраці з громадою міста є діяльність громадської організації «Самопоміч», яка впроваджує чимало корисних для міста проектів.
Підсумовуючи захід Тарас Прокоп наголосив, що політичні партії повинні активніше взаємодіяти з виборцями не тільки у виборчий період, а також доносити інформацію про позицію партії щодо різноманітних проблем не лише України, а й регіону. Крім того, представники партій мають постійно повідомляти виборцям інформацію про свою роботу в органах влади, а не обмежуватись інформацію про участь в урочистих заходах.
Захід відбувся в рамках проекту Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» за підтримки Фонду Східна Європа.