У Чернівцях подискутували про роботу парламентських партій із виборцями в регіоні

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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Хто в Чернівцях отримує земельні ділянки Хто в Чернівцях отримує земельні ділянкиЗемля у місті — на вагу золота. Тих, хто її прагне або кому передбачено законом, - море. Однак саме місто і його землі не гумові. Чернівецькій же міській раді вдалося протягом двох років (2015-2016) роздати земельні ділянки різного призначення 2286 громадянам. Левова частка там - учасники бойових дій.

Черговики з цієї кількості — це лише сота частка.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...
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1 червня о 11.00
у відділенні кардіоонкогематології Чернівецької ОДКЛ (вул. Руська, 207а) відбудеться театралізоване свято для онкохворих дітей приурочене до Дня захисту дітей.
Маленьким пацієнтам будуть передані подарункові набори, які їм подарували різні організації та підприємці міста.
1 червня о 12.00
в приміщенні Чернівецької обласної ради відбудеться позачергове засідання комісії з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей для публічного обговорення ситуації навколо покинутого у лікарні без нагляду вихованця обласного будинку дитини.
1 червня о 12.00
в 202 кабінеті міської ради відбудеться брифінг щодо проведення велодня у Чернівцях.
1 червня о 15.00
у парку Жовтневий відбудеться патріотичний захід до Дня захисту дітей «З чим у вас асоціюється Україна?». Учасники свята отримають цікаві подарунки.
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00
7 червня о 11:30
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні.
Програма заходу:


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Партнери

У Чернівцях подискутували про роботу парламентських партій із виборцями в регіоні

Сьогодні, 17:40 / Коментарів: 0
У Чернівцях подискутували про роботу парламентських партій із виборцями в регіоніПредставництва лише двох політичних сил на регіональному рівні регулярно інформують виборців про свою роботу на веб-сайтах партійних організацій, інші інформують своїх виборців через соціальні мережі.

Такі результати дослідження Громадянської мережі ОПОРА в Чернівецькій області презентували під час публічної дискусії 31 травня у Чернівцях.

31 травня в Чернівцях за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбулася публічна дискусія: «Парламентські партії та виборці. Як знайти спільну мову на локальному рівні?». Участь у заході взяли представники чотирьох політичних партій, журналісти та громадські активісти.

Громадський консультант Громадянської мережі ОПОРА Тарас Прокоп презентував аналіз представництва парламентських партій в органах місцевого самоврядування області. Відповідно до результатів дослідження, найбільше депутатів у районних радах Чернівецької області мають БПП «Солідарність» (98 депутатів) та ВО «Батьківщина» (86 депутатів). У меншій кількості в районних радах представлені Радикальна партія Олега Ляшка (27 депутатів) та «Опозиційний блок» (13 депутатів).

«Цікаво також поглянути на представництво цих партій у радах об'єднаних територіальних громад. Варто відзначити, що в сільській місцевості не дуже багато охочих йти в депутати від політичних сил, тому в багатьох радах ОТГ всі депутати є самовисуванцями. Тим не менше, як показав аналіз, 5 парламентських партій мають своїх представників в окремих громадах області. Найбільше їх у ВО «Батьківщина» – 48 депутатів та БПП «Солідарність» – 24 депутати, 11 представників має Радикальна партія Олега Ляшка, 5 – «Народний фронт» і 3 – «Об’єднання «Самопоміч». Жодного депутата в радах ОТГ Чернівецької області не має тільки «Опозиційний блок», - підкреслив Тарас Прокоп.

Також представник ОПОРИ представив аналіз інформації про діяльність політичної сили в регіоні на веб-сайтах. Згідно з ним, можна побачити, що тільки дві політичні сили регулярно інформують про свою роботу виборців. Проте навіть ця інформаціє часто не стосується депутатської діяльності представників цих політичних сил в органах влади, а повідомляє тільки про їхню участь у різноманітних публічних заходах.

«Не зважаючи на те, що політичні партії не часто інформують про свою роботу з веб-сайтів, майже всі регіональні представництва партій мають сторінки в мережі Facebook, де й розміщують свої новини. Але часто на цих сторінках важко знайти регіональні новини, оскільки вони переповнені перепостами інформації з національних сторінок їхніх політичних сил», - зазначив він.

Попри поширеність інтернету, все ж таки основним містком комунікації політичних сил із виборцями й досі залишаються громадські приймальні. В області їх найбільше у ВО «Батьківщина» – 14, «Народного фронту» – 12 та БПП «Солідарність» – 7. По одній приймальні в Чернівцях мають «Об’єднання «Самопоміч» та Радикальна партія Олега Ляшка. Жодної приймальні в Чернівецькій області серед парламентських партій не має тільки «Опозиційний блок».

Як зазначила керівник міського осередку БПП «Солідарність» Наталія Якимчук, їхні партійці намагаються різними способами налагоджувати контакт з виборцями. Депутати від «Солідарності» регулярно влаштовують зустрічі з виборцями, а також звітують про виконану роботу.

Представник Радикальної партії Олега Ляшка Роман Штогрин повідомив, що не зважаючи на те, що в партії працює тільки одна приймальня, вони регулярно комунікують із виборцями організовуючи виїзні прийоми.

Досвідом роботи 12-ти громадських приймалень поділилась представниця партії «Народний фронт» Аліна Круглецька. Вона зазначила, що їхні приймальні щодня отримують масу звернень від виборців, й на основі цих звернень вирішується чимало локальних проблем. До прикладу вона навела проблеми з оформлення субсидій в Сокирянському районі, з якими до них зверталось чимало виборців, і, за сприяння народного депутата та звернень до компетентних органів, чимало людей змогли без особливих проблем оформити субсидію.

Представник від «Об’єднання «Самопоміч» Віктор Гищук повідомив, що вони вже найближчим часом планують відкрити ще три приймальні. Наразі в них працює приймальня в місті Чернівці, до якої звертається чимало людей. Ще одним містком у співпраці з громадою міста є діяльність громадської організації «Самопоміч», яка впроваджує чимало корисних для міста проектів.

Підсумовуючи захід Тарас Прокоп наголосив, що політичні партії повинні активніше взаємодіяти з виборцями не тільки у виборчий період, а також доносити інформацію про позицію партії щодо різноманітних проблем не лише України, а й регіону. Крім того, представники партій мають постійно повідомляти виборцям інформацію про свою роботу в органах влади, а не обмежуватись інформацію про участь в урочистих заходах.

Захід відбувся в рамках проекту Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» за підтримки Фонду Східна Європа.
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