У Міжнародний День захисту дітей Малишевський скликає комісію для обговорення ситуації з покинутим хлопчиком

Голова комісії Чернівецької обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Ігор Малишевський повідомив, що скликає позачергове засідання комісії для публічного обговорення ситуації навколо покинутого у лікарні без нагляду вихованця обласного будинку дитини.
За словами голови медичної комісії, до цього кроку його спонукала спроба зам'яти ситуацію у кращих традиціях адміністративно-командної системи. На його думку, даний випадок є яскравим прикладом того, в якому невтішному стані перебуває галузь охорони здоров'я. Ця подія має бути публічно обговорена, визначені причини, чому так сталося. Це фактично вирок всій системі, де такі кричущі випадки взагалі можуть мати місце.
Засідання комісії відбудеться в приміщенні Чернівецької обласної ради, у четвер, 1 червня, о 12.00 - в Міжнародний День захисту дітей.
До широкого обговорення ситуації запрошуються журналісти, представники громадських організацій, громадяни. Джерело