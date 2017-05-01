На Буковині затримали наркоторговця

Як повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області чоловік вже потрапляв в поле зору правоохоронців. За збут наркотиків йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
30 травня оперативники Сокирянського відділення поліції під час проведення розшукових заходів затримали на одній із вулиць районного центру 26-річного місцевого жителя, котрий збував наркотичну речовину, а саме амфетамін.
Також у зловмисника поліцейські провели санкціонований обшук за його місцем проживання. Де на території домогосподарства слідчі виявили незаконний посів нарковмісних рослин коноплі в кількості десяти штук.
Правопорушник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів.Вилучені наркотичні речовини направленні до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру на дослідження.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру у вчиненні злочину.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.