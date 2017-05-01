Заробітна плата працівників Чернівецької області у квітні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) Чернівецької області у квітні п.р. становила 5160 грн. що в 1,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з березнем п.р. розмір заробітної плати збільшився на 0,5%, з квітнем 2016р. – на 44,5%. Нарахування за одну відпрацьовану годину збільшилися протягом місяця на 14,6% і становили
39,40 грн. Про це інформує Головне управління статистики чернівецької області.
Індекс реальної заробітної плати за квітень п.р. до березня п.р. становив 99,1%, до квітня 2016р. – 130,1%.
Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності.
До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносились: фінансова та страхова діяльність (7513 грн), державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (7445 грн), будівництво (5818 грн), освіта (5296 грн), серед промислових видів діяльності – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7007 грн).
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах з тимчасового розміщування й організації харчування (3462 грн), у сферах професійної, наукової та технічної діяльності (4163 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4168 грн), серед промислових видів діяльності – на підприємствах з водопостачання, каналізації, поводження з відходами (4251 грн).