Чернівецьке підприємство заборгувало міській раді півмільйона за землю

Прокуратура вимагає від товариства з обмеженою відповідальністю сплатити Чернівецькій міській раді понад півмільйона гривень за користування землею - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Керівник Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до Господарського суду Чернівецької області з позовом в інтересах держави в особі Чернівецької міської ради про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю заборгованості за договором оренди.
Так, у 2006 році між Чернівецькою міською радою та підприємством були укладені договори оренди земельних ділянок у м. Чернівці площею 0,5994 га та 0,1146 га. Однією з умов зазначених договорів встановлено, що розмір орендної плати індексується у відповідності з чинним законодавством, а орендар самостійно щорічно станом на 1 січня поточного року проводить перерахунок річної орендної плати за результатами середньорічного індексу інфляції.
Однак, не дотримуючись вищевказаних положень договорів оренди землі та вимог законодавства, орендар не здійснював оплату в повному обсязі за користування земельними ділянками упродовж 2014-2016 по квітень 2017 року, внаслідок чого утворилася заборгованість в розмірі понад 500 тис. грн.