Лісгоспи Путильщини успішно завершили весняну лісокультурну кампанію

Спеціалісти ДП «Путильський лісгосп» цієї весни посадили 200 гектарів молодого лісу. На такій самій території провели доповнення лісокультур - повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.
- На заліснення витратили близько мільйону гривень власних коштів, - розповідає директор підприємства Петро Фрей. – Висаджуємо в основному традиційні для нашого регіону ялину, ялицю, а також бук.
Для заліснення зрубів Путильський лісгосп використовує свій посадковий матеріал. Саджанці вирощують в розсадниках, що діють при восьми лісництвах, з насіння, зібраного лісівниками з елітних дерев державного лісфонду. Окрім основних лісоутворюючих порід, є плантації декоративного самшита, ялівця, туї, гібіскуса, каштана, якими прикрашають населені пункти високогірної Путильщини.
У розсаднику Яблуницького лісництва посадили п’ять гектарів декоративної ялини колючої. Зараз працюють над вирощуванням та пристосуванням у гірських умовах дугласії Мензиса та модрини європейської.
Спеціалісти лісівничої справи Карпатського держспецлісгоспу провели посадку лісокультур на 150-ти гектарах, а на 120-ти гектарах доповнювали насадження попередніх років.
- Весь посадковий матеріал наш, - розповідає головний лісничий держспецлісгоспу Іван Генцар. - У кожному лісництві є розсадники, де вирощуємо традиційні види хвойних і листяних дерев: ялиці, смереки, бука, клена, модрини.
Торік у розсадниках висадили дугласію, що із сімейства соснових, родом із Латинської Америки. Ця високопродуктивна порода дає гарний приріст деревини, середній запас якої сягає 700 кубометрів з гектара. Тож наступної лісокультурної кампанії у лісфонді Карпатського держспецлісгоспу висадять дворічні саджанці дугласії.
Підприємство, як і усі інші держлісгоспи Буковини, здійснює лісовідновлення за власні кошти. Посадка гектара лісових угідь обходиться в середньому в 2,5 тисячі гривень. Окрім того, сезонну добре оплачувану роботу мають місцеві жителі.