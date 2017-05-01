Ратифікація обскубаної Асоціації

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Учора у депутатів від БПП була чергова нагода оспівати в своїх одах і осаннах геніальність нашого гаранта Конституції. Так, нарешті Нідерланди ратифікували Угоду про асоціаціїю між Україною і ЄС. То ж не хотів псувати свято своїми ремарками.
Ратифікувати, то ратифікували, але у дуже куцому вигляді. Пананамський офшорний скандал в якому замішаний наш президент, височезний рівень корупції, яку очорлює Петро Порошенко, економічний занепад і ріст злочинності в Україні призвели до того, що Нідерланди забажали провести референдум щодо ратифікації Угоди.
Консенсусу було досягнуто, але... АЛЕ!!! Але текст Угоди про асоціацію зазнав суттєвих змін і скорочень. А саме!
- ЄС не має права надавати Україні військову і фінансову допомогу;
- українці не мають права на працевлаштування в країнах ЄС;
- Україна не має права претендувати на членство в ЄС.
Остання, поправка до Угоди про асоціацію є головною, вона забороняє Україні набуття статусу "країна- кандидат на членство в Європейському Союзі.
А решта все гаразд, якщо це можна назвати гараздом. Краще вже так, ніж ніяк - правда ж бо?