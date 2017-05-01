Як Анна Ярославна Київська пошила Путіна в дурні

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Мабуть, це навіть добре, що Путін спробував приписати українську княгиню Анну Ярославну до російської історичної спадщини
Французам навіть не потрібно далеко ходити для з'ясування істини. У 2015 році фрацузький історик і письменник Філіп Делорме видав книгу «Анна Київська: королева Франції прийшла з України». Книга вийшла з друку у Франції ще у 2015 році.
Схоже, російські агенти однієї з найпотужніших закордонних резидентатур ФСБ і СЗР, яка знаходиться в Парижі погано поінформували свого патрона. А можливо вони самі навіть і не знають, що в Парижі вже не перший рік діє Український культуриний центр Анни Ярославни (https://www.facebook.com/Centre-Culturel-Anne-de-Kyiv-Куль…/).
Тому, нашим дипломатам у Парижі і, зокрема, нашому культурному "послу" в Парижі Ірені Карпі не варто особливо й напружуватись аби спростувати брехню Путіна. Навпаки, є добрий привід принагідно вручити Емануелю Макрону і працівникам французького МЗС книгу «Анна Київська: королева Франції прийшла з України» та запросити їх відвідати Український центр Анни Ярославни Київської у Парижі.