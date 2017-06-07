7 червня о 11:30

у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні.
Програма заходу:
· 11:30 – 12:00 – Реєстрація та вітальна кава;
· 12:00 – 12:40 – Презентація туру та обговорення системних змін;
· 12:40 – 14:00– Паралельні публічні консультації:
- з представниками медичної спільноти щодо реформи сфери охорони здоров’я включно з питаннями щодо контролю за використанням публічних фінансів у цій галузі;
- з представниками політичних сил та політологами щодо доступу до політики та доступу до прийняття рішень.