Чернівцями курсуватиме "Дитячий експрес"

1 червня 2017 року, в рамках заходів до міжнародного Дня захисту дітей містом курсуватиме тролейбус "Дитячий експрес".
В тролейбусі розміщені малюнки переможців творчих конкурсів, а також вірші чернівецьких юних поетів різними мовами. Під час подорожі для
дітей проводитимуться вікторини, конкурси тощо. Пасажирами святкового тролейбусу будуть чернівецькі школярі, які відвідують пришкільні табори, діти
учасників АТО.
Тролейбус відправлятиметься від Центрального входу парку імені Шевченка о 10 годині (вул.Головна) за маршрутом : вул Головна,
проспект Незалежності, вул. Героїв Майдану, Соборна площа.