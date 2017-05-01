Медведчук заявив, що Мінських домовленостей не виконують через "Народний фронт"

Українська "партія війни", якою передусім є "Народний фронт", заважає виконати Мінські угоди про врегулювання ситуації на Донбасі. Про це в інтерв'ю виданню "Коммерсантъ" заявив близький до президента РФ Володимира Путіна український політик Віктор Медведчук.
Він не озвучив назви партії, але сказав, що має на увазі політичне утворення, яке очолює екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, тобто "Народний фронт".
За словами Медведчука, парламентська фракція цієї партії сповідує принцип "Росія – це агресор, і в Україні "має бути покінчено" з усім, що пов'язано з РФ".
Політик висловив думку, що президенту України Петрові Порошенку доводиться "лавірувати" між помірними і радикальними політиками, щоб не розвалилася парламентська коаліція.
"Помірними силами", за словами Медведчука, є Опозиційний блок, "Український вибір" та низка інших громадських організацій. За словами політика, представники цих сил "намагаються боротися за мир на Донбасі".
Медведчук уважає, що Україна не відмовиться від Мінських угод, тому що їх "визнають безальтернативними у Вашингтоні і Брюсселі".
Збройний конфлікт на сході України почався у квітні 2014 року. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей.
Мінські угоди, що регламентують розв′язання конфлікту на Донбасі, були підписані в лютому 2015 року. Вони передбачають припинення вогню, відведення важкої техніки від лінії зіткнення, звільнення всіх заручників, а також відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в Донецькій і Луганській областях. Лідер фракції партії "Народний фронт" Максим Бурбак відповів Медведчукові:
-Народний фронт добряче застряг кісткою в горлі московських вбивць та їхніх прислужників. Он як вже заспівали. Раджу всіляким медведчукам не розслаблятись, Народний Фронт не відступиться, ми захищали і будемо захищати суверенітет, незалежність, волю і територію України. І якщо при цьому ми "заважаємо" ворогу - значить все правильно робимо!