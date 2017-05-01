З Чернівців у Анталію літає "Боїнг"

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Новини
17:40
31 травня

У Чернівцях подискутували про роботу парламентських партій із виборцями в регіоні

16:58
31 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у квітні 2017 року

16:50
31 травня

Лісгоспи Путильщини успішно завершили весняну лісокультурну кампанію

16:07
31 травня

Чернівцями курсуватиме "Дитячий експрес"

14:47
31 травня

Інформація про партнерів по бізнесу – на веб-порталі ДФС

14:46
31 травня

Підприємець на загальній системі оподаткування веде Книгу обліку доходів і витрат

14:46
31 травня

Протягом місяця можна отримати соцпільгу лише за одним місцем роботи

14:45
31 травня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

14:44
31 травня

Торгівля технічно складними побутовими товарами без касового апарата може коштувати 100% вартості проданих товарів

14:17
31 травня

Двоє поліцейських-хабарників та адвокат за спробу підкупу прокурора постануть перед судом

14:10
31 травня

Орендарям пропонують об’єкти

17:18
30 травня

Буковинські лісівники у 2016 році сплатили до бюджетів і держфондів 144,99 млн грн.

16:46
30 травня

ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» ПЛАНУЄ ВКЛАСТИ 19 МІЛЬЙОНІВ В РОЗВИТОК ГАЗОВИХ МЕРЕЖ БУКОВИНИ

15:57
30 травня

Безробітні, внутрішньо переміщені особи, а також учасники АТО та члени їхніх сімей безкоштовно вивчають англійську мову

14:27
30 травня

Умови отримання фізособою-пвдприємцем допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

13:08
30 травня

Чернівецька область: минулої доби сталося 4 пожежі

13:06
30 травня

Фестиваль інноваційної освіти в Чернівцях (програма)

13:03
30 травня

Бюджет Чернівців отримав понад 100 тисяч «туристичних» гривень

13:02
30 травня

Як громадянам нараховується земельний податок

13:00
30 травня

Яка відповідальність за несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ

11:28
30 травня

Продаж складних побутових товарів – лише з касовим апаратом

11:27
30 травня

Звітність єдинників зазнала змін

11:27
30 травня

Для боржників - податкова вимога

11:25
30 травня

Керівництвом прокуратури Чернівецької області будуть проведені виїзні прийоми громадян

11:22
30 травня

Облік актів законодавства на підприємствах, в установах та організаціях

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Хто в Чернівцях отримує земельні ділянки Хто в Чернівцях отримує земельні ділянкиЗемля у місті — на вагу золота. Тих, хто її прагне або кому передбачено законом, - море. Однак саме місто і його землі не гумові. Чернівецькій же міській раді вдалося протягом двох років (2015-2016) роздати земельні ділянки різного призначення 2286 громадянам. Левова частка там - учасники бойових дій.

Черговики з цієї кількості — це лише сота частка.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...
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Що, Де, Коли
1 червня о 11.00
у відділенні кардіоонкогематології Чернівецької ОДКЛ (вул. Руська, 207а) відбудеться театралізоване свято для онкохворих дітей приурочене до Дня захисту дітей.
Маленьким пацієнтам будуть передані подарункові набори, які їм подарували різні організації та підприємці міста.
1 червня о 12.00
в приміщенні Чернівецької обласної ради відбудеться позачергове засідання комісії з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей для публічного обговорення ситуації навколо покинутого у лікарні без нагляду вихованця обласного будинку дитини.
1 червня о 12.00
в 202 кабінеті міської ради відбудеться брифінг щодо проведення велодня у Чернівцях.
1 червня о 15.00
у парку Жовтневий відбудеться патріотичний захід до Дня захисту дітей «З чим у вас асоціюється Україна?». Учасники свята отримають цікаві подарунки.
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00
7 червня о 11:30
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні.
Програма заходу:


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З Чернівців у Анталію літає "Боїнг"

Сьогодні, 15:46 / Коментарів: 0
З Чернівців у Анталію літає "Боїнг"
Хотіли"Боїнга" то маєте. Почалися регулярні рейси до Анталії.

Хоч депутати міськради не виділили 3 млн гривень на злітну смугу Бурбак з Федоруком гроші знайшли і перший "Боїнг" уже приземлився на курорті в Туреччині.
Щомісяця виконуватимуться по вісім рейсів, по два на тиждень.
Кожен рейс до Туреччини з міжнародного аеропорту "Чернівці" дасть змогу летовищу заробити біля 100 тисяч гривень.

- Обіцянку виконано - Boeing в аеропорту "Чернівці". Перший рейс на Анталію, Туреччина, - написав народний депутат України Максим Бурбак у ФБ.


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