У потязі «Чернівці-Коломия» сталося задимлення вагону

31 травня о 7:24 год. на лінію 101 надійшло повідомлення про задимлення у одному із вагонів приміського потягу «Чернівці-Коломия».
На місце події одразу ж було направлено черговий караул рятувальників державної пожежно-рятувальної частини №3 м. Чернівців. Прибувши на місце події, рятувальники встановили: виникло задимлення локомотива з подальшим розповсюдженням диму у вагон.
Наразі причини задимлення встановлюються.
Постраждалих немає. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.